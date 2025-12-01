المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشيلسي يتراجع عن ضم سيمينيو في الميركاتو الشتوي.. ما السبب؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:46 م 23/12/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الانسحاب من صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويحظى سيمينيو بإعجاب العديد من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز في الشتاء المقبل، خاصة ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وتوتنهام.

تشيلسي يتراجع عن صفقة سيمينيو

وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، فإن نادي تشيلسي عدم مواصلة مساعيه لضم أنطوان سيمينيو في الفترة المقبلة.

وأضاف الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أنه أجرى استفسارًا أوليًا من جانب مسؤولي النادي اللندني، حيث أكدوا احترامهم للاعب، لكنهم يقتنعون بالخيارات الحالية.

يُذكر أن أنطوان سيمينيو يرتبط بعقد مع بورنموث يمتد حتى يونيو 2028، ويعيش اللاعب موسمًا رائعًا، على الصعيد التهديفي.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت اهتمام تشيلسي بضم سيمينيو، حيث أجرى البلوز اتصالاً اليوم مع إدارة بورنموث، للاستفسار عن إمكانية ضمه.

لكن النادي اللندني سرعان ما تراجع عن الصفقة، مؤكدًا ثقته في الخيارات الحالية لدى المدير الفني إنزو ماريسكا.

وشهد الموسم الحالي مشاركة سيمينيو (25 عامًا) خلال 17 مباراة مع بورنموث هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة تشيلسي القادمة
