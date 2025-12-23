ضربة ليونايتد وليفربول.. سيمينيو يختار مانشستر سيتي

يفضل الغاني أنطوان سيمينيو الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل اقتراب فريق بيب غوارديولا من حسم سباق التعاقد مع نجم بورنموث، وسط اهتمام واسع من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التقارير، بات مانشستر سيتي الأقرب لضم المهاجم المتألق، وهو ما قد يشكل ضربة قوية لمانشستر يونايتد، الذي كان ينافس جاره في المدينة على الظفر بخدمات اللاعب. كما سبق لليفربول أن وضع سيمينيو تحت المتابعة، إلى جانب اهتمام من توتنهام هوتسبير خلال الفترة الماضية.

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو

وذكرت صحيفة "ديلي ميل سبورت" أن تشيلسي دخل هو الآخر على خط المفاوضات، بعدما تقدم بعرض رسمي مساء الاثنين، عقب يوم كامل قضاه اللاعب في دراسة خياراته، إلا أن النادي اللندني انسحب لاحقًا من السباق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي، رغم ارتباط سيمينيو العاطفي بالنادي كونه ولد في غرب لندن، لا ينوي المضي قدمًا في الصفقة خلال يناير.

وتفيد المصادر ذاتها بأن إدارة تشيلسي تثق في الحلول الهجومية المتاحة للمدير الفني إنزو ماريسكا في الوقت الحالي، مع ترك الباب مفتوحًا أمام تعزيزات محتملة في فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب توجه النادي لمكافأة العناصر المتألقة داخل الفريق.

ويتاح سيمينيو للانتقال مقابل 65 مليون جنيه إسترليني خلال سوق يناير، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده ينتهي خلال الأسبوع الثاني من الشهر. ويملك اللاعب عقدًا طويل الأمد مع بورنموث يمتد حتى عام 2030.

وعلى الصعيد الفني، يواصل سيمينيو تقديم مستويات مميزة، بعدما سجل 11 هدفًا في الموسم الماضي، ونجح في إحراز 8 أهداف خلال 16 مباراة هذا الموسم، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين حيوية وتأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، أكد المدير الفني لبورنموث، أندوني إيراولا، أن اللاعب لا يزال يركز بشكل كامل مع الفريق، رغم الضجة الكبيرة المثارة حول مستقبله.

وكان سيمينيو قد انضم إلى بورنموث في عام 2023 قادمًا من بريستول سيتي مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق والبريميرليج، رغم غيابه عن كأس أمم أفريقيا بعد فشل منتخب غانا في التأهل.