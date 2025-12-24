صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

سيمينيو يختار السيتي

يفضل أنطوان سيمينيو الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويبدو أن فريق بيب جوارديولا هو الأقرب للفوز بسباق التعاقد مع نجم بورنموث وسط اهتمام من عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذا صن

صلاح يتجاوز أزماته

صلاح يتجاوز أزماته في ليفربول بقيادة منتخب مصر إلى فوز قاتل في كأس أمم أفريقيا.

صلاح ترك خلفه أسابيع من التوتر في ليفربول، بعد أن انفجر غاضبًا أمام وسائل الإعلام، إذ اتهم النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة"، مؤكدًا أن علاقته بالمدرب آرني سلوت انهارت تمامًا بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

مانشستر إيفينينج نيوز

بديل فيرنانديز في يونايتد

يخطط البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لتعويض غياب مواطنه وقائد الفريق برونو فيرنانديز، خلال المباراة القادمة ضد نيوكاسل يونايتد.

برونو فيرنانديز سيغيب عن مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل في جولة البوكسينج داي، بسبب معاناته من الإصابة.

ولم يتبق أمام أموريم سوى الثنائي البرازيلي كاسيميرو والأورجوياني مانويل أوجارتي، حيث يعود الأول بعد انتهاء إيقافه، وربما يتم الدفع بالأوروجوياني مكان فيرنانديز.

الصحافة الإسبانية

آس

رحيل إندريك

أعلن نادي ريال مدريد مساء الثلاثاء، رحيل لاعبه إندريك إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع غياب بند شراء عقده في نهاية مدة الإعارة.

ومن المقرر أن يتكفل ليون وريال مدريد براتب إندريك طوال مدة الإعارة، على أن يدفع النادي الفرنسي مليون يورو مقابل الإعارة.

وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 9 مع فريقه الجديد ليون الفرنسي.

سعادة لا فوينتي

يرى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أنه محظوظ بسبب امتلاكه قائمة من حراس المرمى المميزين، رافضا حسم تواجد خوان جارسيا في المعسكر المقبل.

وقال لا فوينتي: "لدينا خمسة أو ستة من أفضل حراس المرمى في العالم، لكن لا أحد يتحدث عن روبرت سانشيز أو ليو رومان، وبالطبع خوان جارسيا".

وأضاف: "لدينا حراس مرمى رائعون في إسبانيا، رائعون حقًا. صحيح أننا نركز حاليًا على هؤلاء الثلاثة، ونحن سعداء بأداء أوناي سيمون، وديفيد رايا، وأليكس ريميرو، لكننا سنرى ما سيحدث بين الآن وشهر مارس، أو ما سيحدث بين الآن وشهر يونيو".

موندو ديبورتيفو

إشادة بيدري

أشاد بيدري، لاعب برشلونة، بما يقدمه الألماني هانسي فليك، مدرب الفريق الكتالوني في الفترة الماضية.

وقال بيدري: "داخل النادي، من حيث الجدية، تغيرت أشياء كثيرة. لقد منح فليك النادي لمسة ألمانية".

وأضاف: "بالطبع أود اللعب مع ليونيل ميسي مرة أخرى، بلا شك. إنه الأفضل على الإطلاق وقد ساعدني كثيراً في السنة التي لعبنا فيها معاً".

وأنهى: "أنظر إلى باريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد كمرشحين آخرين للفوز بدوري أبطال أوروبا".

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

قيود على نابولي في الصفقات

كشفت تقارير صحفية خارجية أن نابولي يخضع حاليًا لتدقيق بشأن التزاماته بالمعايير المالية، فيما يتعلق بنسبة إجمالي الأموال التي يدفعها النادي للموظفين مقارنة بإجمالي الإيرادات المحققة، والتي يجب أن تقل عن 0.8، وهو الحد الذي يبدو أن النادي تجاوزه.

وأوضح التقرير أن الوضع الحالي يشير إلى أن نابولي سيكون قادرًا على تسجيل صفقات جديدة في يناير، لكن ضمن قاعدة "صافي صفر"، أي أنه يمكن ضم أي لاعب جديد فقط إذا تمت موازنة وصوله برحيل مماثل من الفريق.

من جهتها، أكدت المؤشرات الأولية أن ناديي لاتسيو وكومو استوفيا المعايير المطلوبة، ما يمنحهما حرية التصرف بشكل طبيعي في سوق الانتقالات بعد أن كانا قد واجها حظرًا في الصيف، أثر على خطط الناديين خصوصًا بعد عودة ماوريسيو ساري إلى تدريب لاتسيو.

لا جازيتا ديلو سبورت

أنشيلوتي جديد في إيطاليا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن احتمالية انتقال دافيدي أنشيلوتي، المدير الفني السابق لبوتافوجو البرازيلي، للتدريب في إيطاليا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن ألبرتو جيلاردينو، المدير الفني لفريق بيزا الإيطالي أصبح على وشك الإقالة من منصبه، بسبب سوء النتائج، وقد يحل دافيدي أنشيلوتي محله.

دافيدي هو نجل كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل الحالي، والمدرب السابق لفريق ميلان الإيطالي، وقد عمل مساعدًا له سابقًا في عدة أندية أبرزها ريال مدريد الإسباني.

الصحف الألمانية

بيلد

تألق نيكولاس جاسكون

نجح السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ، في قيادة منتخب بلاده للفوز (3-0) على بوتسوانا، حيث سجل اللاعب هدفين وقدم أداءً رائعًا طيلة أحداث المباراة.

واستطاع جاكسون تسجيل هدفين خلال أول مشاركة له في كأس أمم أفريقيا بشكل أساسي مع منتخب السنغال، عقب خوضه خمس مباريات في المسابقة.

كما وقّع نجم بايرن ميونخ على الهدف رقم 1901 في تاريخ الكان، علمًا بأن مباراة السنغال ضد بوتسوانا تحمل الرقم 800 في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا.

سكاي سبورتس

ميزة انتقال فولكروج إلى ميلان

أكد يورجن كلينسمان، مدرب منتخب ألمانيا السابق، سعادته بانتقال المهاجم نيكلاس فولكروج إلى ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على سبيل الإعارة، مع نية الشراء في نهاية الموسم.

وقال كلينسمان: "أعتقد أنها خطوة موفقة، لم تسر الأمور في وست هام كما كان يتمنى، هذه الخطوة ستكون إيجابية بلا شك، وستؤتي ثمارها، خاصةً مع اقتراب كأس العالم 2026، بعد ستة أشهر فقط، اللاعب يريد المشاركة في هذه البطولة".

وأضاف: "إنه يمتلك كل المقومات للنجاح مع منتخب ألمانيا، ميلان فريقٌ قوي، وأتمنى أن يحصل على فرصة جيدة للمشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف، التي ربما لم يحصل عليها في وست هام يونايتد، أتمنى تواجده في قائمة المونديال".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

معركة بين مارسيليا وليوناردو

يعد حماد عبدلي، لاعب نادي أنجيه، الذي سيصبح حراً خلال ستة أشهر، هدفاً رئيسياً للأندية الباحثة عن مواهب بارزة في الدوري الفرنسي بتكلفة أقل.

وبدأت نادي أولمبيك مارسيليا وليون في تسليط الضوء لضم لاعب الوسط الجزائري الدولي من أنجيه.

وصرح اللاعب في وقت سابق: "أنا الآن بكامل لياقتي، لدي الآن خبرة في الدوري الفرنسي، ولم تعد الإصابات تعيقني، أعتقد أن هذا العام قد يكون موسمي الأبرز".

تعليق بنزيما

عبر كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، عن سعادته بانضمام إندريك إلى ليون الفرنسي، قادمًا من ريال مدريد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو.

وأظهر كريم بنزيما سعادته لرؤية إندريك في الملعب، إذ علق على منشور اللاعب على حسابه في انستجرام.

ويعاني إندريك صاحب الـ19 عامًا في ريال مدريد، حيث يبحث عن فرصة للعب ويأمل في التألق في الدوري الفرنسي.