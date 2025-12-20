كشف ميكي فان دي فين، مدافع فريق توتنهام، عن تقديمه اعتذارًا لمهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك بعد تدخله القوي ضده ما أسفر عن إصابته، في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الدوري الإنجليزي.

وقال فان دي فين في حديثه على قناة سكاي سبورتس : "أرسلت لإيزاك رسالة نصية لأني لم أكن أرغب في إصابته أو أن أؤذيه، أردت فقط محاولة التصدي للتسديدة، أعتقد أن حظه كان سيئاً بعض الشيء عندما جاءت قدمه بين ساقي".

وأضاف: "لذلك أرسلت له رسالة نصية بعد ذلك وتمنيت له الشفاء العاجل، آمل أن أراه في الملعب مجدداً قريباً، وهو الحقيقة كان مقدر لرسالتي وقام بالرد عليّ برسالة نصية".

ومن المرجح أن يغيب إيزاك لفترة طويلة عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الساق بعدما تعرض لكسر في مباراة الريدز أمام توتنهام والتي شهدت خسارة الأخير بنتيجة 2-1.

وكان قد علق سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على هذا التدخل وإصابه مهاجمه، حيث قال: "لقد كان تدخلاً متهوراً، إذا تكررت هذه التدخلات العنيفة عشر مرات، فهناك احتمال كبير أن يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة، ستكون إصابة طويلة الأمد لعدة أشهر، هذا أمر محبط للغاية بالنسبة له، وبالتالي بالنسبة لنا أيضاً".

من جانبه، تحدث توماس فرانك، مدرب توتنهام، عن قيام سلوت بإلقاء اللوم على فان دي فين في إصابة إيزاك، حيث قال: "من الواضح أنني أختلف معه، فان دي فين كان يبذل قصارى جهده لتجنب، كانت الإصابة سوء حظ لإيزاك، إذا لم يفعل مدافعي ذلك، فلا أعتقد أنهم مدافعون حقيقيون".