ليفربول يسعى لضم باركولا من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان.

ليفربول فشل في ضم أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، الذي أكدت عدة مصادر مؤخرا تفضيله الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وبالرغم من إنفاق ما يزيد عن 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، فإن ليفربول يسعى لإبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، بعد نتائج مخيبة في النصف الأول من الموسم.

وبحسب ما ذكره موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي، فإن باركولا يُعدّ الآن خيارًا رئيسيًا لدعم هجوم ليفربول بعد فشل صفقة سيمينيو، وإصابة ألكسندر إيزاك التي قد تبعده لعدة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول يسعى لحسم صفقة باركولا في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، أو في الصيف المقبلة إذا تعذر ضمه في منتصف الموسم.

جدير بالذكر أن باركولا صاحب الـ23 عاما انضم إلى باريس في صيف 2023 قادما من أولمبيك ليون منافسه في الدوري الفرنسي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028.

وشارك الجناح الفرنسي الشاب في 21 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.