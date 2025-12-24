المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يسعى لضم باركولا من باريس سان جيرمان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:49 م 24/12/2025
برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

برادلي باركولا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان.

ليفربول فشل في ضم أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، الذي أكدت عدة مصادر مؤخرا تفضيله الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وبالرغم من إنفاق ما يزيد عن 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، فإن ليفربول يسعى لإبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، بعد نتائج مخيبة في النصف الأول من الموسم.

وبحسب ما ذكره موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي، فإن باركولا يُعدّ الآن خيارًا رئيسيًا لدعم هجوم ليفربول بعد فشل صفقة سيمينيو، وإصابة ألكسندر إيزاك التي قد تبعده لعدة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول يسعى لحسم صفقة باركولا في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، أو في الصيف المقبلة إذا تعذر ضمه في منتصف الموسم.

جدير بالذكر أن باركولا صاحب الـ23 عاما انضم إلى باريس في صيف 2023 قادما من أولمبيك ليون منافسه في الدوري الفرنسي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028.

وشارك الجناح الفرنسي الشاب في 21 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ليفربول باريس سان جيرمان برادلي باركولا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

