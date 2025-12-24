المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فريمبونج: نتعامل مع كل مباراة على حدة.. وسعيد لعودتي من الإصابة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

01:31 م 24/12/2025
فريمبونج

فريمبونج

علق الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب فريق ليفربول على عودته للمشاركة مجددًا مع الريدز، في المباراة الأخيرة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد اللاعب بعد غياب دام قرابة شهرين، ليساهم في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وشارك الهولندي كبديل، فيما نجح في صناعة الهدف الثاني بعدما أرسل عرضية حولها هوجو إيكيتيكي إلى هدف برأسه.

وأشار اللاعب إلى الإصابة التي تعرض لها في شفتيه بعد دخول المباراة، مؤكدًا أنه سعيد بالعودة مجددًا.

وقال فريمبونج في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "كان شعورًا رائعًا أن أعود إلى الملعب مع زملائي وأن نحقق الفوز، كانت عودة موفقة واستمتعت بها كثيرًا".

وأضاف: "الإصابة دائمًا أمر مزعج في كرة القدم، لكنها جزء من اللعبة، أنا الآن في غاية تركيزي وعدت للمشاركة، وهذا ما يجعلني سعيدًا".

وأكد اللاعب جاهزيته للمشاركة في مباراة وولفرهامبتون المقبلة على ملعب أنفيلد، في ظل نقص الخيارات على الجناح الأيمن، بعد انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال: "أنا مستعد لأي شيء، كلاعب كرة قدم يجب أن تكون جاهزًا دائمًا، وإذا كان بإمكاني مساعدة الفريق بأي شكل، فسأفعل ذلك".

ويخوض ليفربول المباراة المقبلة دون هزيمة في آخر ست مباريات، جيث حقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات متتالية، وهو ما يراه فريمبونج عاملًا مهمًا لمواصلة النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الحفاظ على الزخم أمر مهم جدًا، لكننا نعلم أن كل مباراة صعبة، لذلك علينا التركيز والتعامل مع كل لقاء على حدة".

مباراة ليفربول القادمة
