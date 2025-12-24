أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن كول بالمر نجم الفريق، بات جاهزا أخيرا لخوض مباراة كاملة بعد أشهر من المعاناة مع الإصابات.

واقتصرت مشاركات بالمر في الفترة الماضية على أجزاء من المباريات بسبب إصابته في الفخذ وكسر في إصبع القدم، لكن ماريسكا يعتقد أن صانع الألعاب قد أكمل رحلة عودته من خلال زيادة دقائق اللعب تدريجيًا وبشكل مدروس.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل: "أعتقد أن بالمر جاهز للعب 90 دقيقة، التدرج الطبيعي للاعب هو 45 دقيقة، ثم ساعة، ثم 70 دقيقة".

وأضاف: "لقد لعب بالفعل ساعة كاملة أمام إيفرتون، ولعب أكثر من 70 دقيقة أمام نيوكاسل، لذا أعتقد أن التقدم يسير على ما يرام".

جدير بالذكر أن بالمر صاحب الـ23 عاما شارك في 8 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، بواقع 459 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف.