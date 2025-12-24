المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

بعد انتظار أشهر.. بالمر جاهز للعب مباراة كاملة مع تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:40 م 24/12/2025
كول بالمر نجم تشيلسي

كول بالمر

أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن كول بالمر نجم الفريق، بات جاهزا أخيرا لخوض مباراة كاملة بعد أشهر من المعاناة مع الإصابات.

واقتصرت مشاركات بالمر في الفترة الماضية على أجزاء من المباريات بسبب إصابته في الفخذ وكسر في إصبع القدم، لكن ماريسكا يعتقد أن صانع الألعاب قد أكمل رحلة عودته من خلال زيادة دقائق اللعب تدريجيًا وبشكل مدروس.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل: "أعتقد أن بالمر جاهز للعب 90 دقيقة، التدرج الطبيعي للاعب هو 45 دقيقة، ثم ساعة، ثم 70 دقيقة".

وأضاف: "لقد لعب بالفعل ساعة كاملة أمام إيفرتون، ولعب أكثر من 70 دقيقة أمام نيوكاسل، لذا أعتقد أن التقدم يسير على ما يرام".

جدير بالذكر أن بالمر صاحب الـ23 عاما شارك في 8 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، بواقع 459 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف.

الدوري الإنجليزي تشيلسي كول بالمر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

