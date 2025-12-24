المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

1 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سلوت محبط من سجل ليفربول في الكرات الثابتة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:21 م 24/12/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

أرني سلوت مدرب ليفربول

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه لا يمكنه واقعيا المنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل سجله المتواضع في التعامل مع الكرات الثابتة.

وسجل ليفربول 3 أهداف فقط من الكرات الثابتة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بينما تلقى 11 هدفا منها هذا الموسم.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": " أعلم أهمية الكرات الثابتة، وتزداد أهميتها أكثر، لهذا السبب نحن نشعر بالإنزعاج من أرقامنا الحالية".

وأضاف: "من الأمور المحبطة أن نكون في وضعنا الحالي هذا الموسم، لأنه عندما كنا في منتصف الموسم الماضي (حين فازوا باللقب) لم نستقبل أي أهداف من الكرات الثابتة".

وأوضح: "من المستحيل أن نحتل أحد المراكز الـ4 أو الـ5 الأولى في الترتيب مع توازننا الحالي في الكرات الثابتة، ناهيك عن الفوز باللقب".

وواصل: "نحن الفريق الوحيد في قمة الترتيب الذي يمتلك رصيدا سلبيا من الكرات الثابتة، نحن لا نملك فقط رصيدا سلبيا، بل يصل إلى -8، ومع ذلك نتساوى بالنقاط مع الفريق الرابع في ترتيب الدوري".

واستمر: " لكن إذا إذا نظرت إلى ذلك، يمكنك القول كم هو مميز أن نحصل على عدد النقاط الذي لدينا رغم هذا الرصيد السلبي من الكرات الثابتة".

وأتم: "كلنا نعلم لماذا، لأننا نصنع الكثير من الفرص في اللعب المفتوح، نحن نتصدر هذا في الدوري".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول أرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg