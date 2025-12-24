سلوت محبط من سجل ليفربول في الكرات الثابتة

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه لا يمكنه واقعيا المنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل سجله المتواضع في التعامل مع الكرات الثابتة.

وسجل ليفربول 3 أهداف فقط من الكرات الثابتة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بينما تلقى 11 هدفا منها هذا الموسم.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": " أعلم أهمية الكرات الثابتة، وتزداد أهميتها أكثر، لهذا السبب نحن نشعر بالإنزعاج من أرقامنا الحالية".

وأضاف: "من الأمور المحبطة أن نكون في وضعنا الحالي هذا الموسم، لأنه عندما كنا في منتصف الموسم الماضي (حين فازوا باللقب) لم نستقبل أي أهداف من الكرات الثابتة".

وأوضح: "من المستحيل أن نحتل أحد المراكز الـ4 أو الـ5 الأولى في الترتيب مع توازننا الحالي في الكرات الثابتة، ناهيك عن الفوز باللقب".

وواصل: "نحن الفريق الوحيد في قمة الترتيب الذي يمتلك رصيدا سلبيا من الكرات الثابتة، نحن لا نملك فقط رصيدا سلبيا، بل يصل إلى -8، ومع ذلك نتساوى بالنقاط مع الفريق الرابع في ترتيب الدوري".

واستمر: " لكن إذا إذا نظرت إلى ذلك، يمكنك القول كم هو مميز أن نحصل على عدد النقاط الذي لدينا رغم هذا الرصيد السلبي من الكرات الثابتة".

وأتم: "كلنا نعلم لماذا، لأننا نصنع الكثير من الفرص في اللعب المفتوح، نحن نتصدر هذا في الدوري".

