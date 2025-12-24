أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، غياب اثنين من لاعبيه عن المباراة المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يونايتد يستعد لمواجهة نيوكاسل، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان كوبي ماينو أو برونو فرنانديز سيكونان متاحين بعد إصابتهما مؤخرا، أجاب أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا، ليسا لهذه المباراة".

وأضاف: "هما في طور التعافي، لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، سيعود كوبي أسرع من برونو".

وأوضح: "لا أريد أن أحدد مدة غياب برونو، لكن لديّ فكرة بالطبع، وسنرى".

أما بخصوص ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير، فأكد البرتغالي في ختام تصريحاته: "ما زلنا نعمل معهما، وهما غير متاحين لهذه المباراة".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا