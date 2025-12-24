المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

1 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

أموريم يؤكد غياب ثنائي مانشستر يونايتد عن مباراة نيوكاسل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:06 م 24/12/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، غياب اثنين من لاعبيه عن المباراة المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يونايتد يستعد لمواجهة نيوكاسل، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان كوبي ماينو أو برونو فرنانديز سيكونان متاحين بعد إصابتهما مؤخرا، أجاب أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا، ليسا لهذه المباراة".

وأضاف: "هما في طور التعافي، لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، سيعود كوبي أسرع من برونو".

وأوضح: "لا أريد أن أحدد مدة غياب برونو، لكن لديّ فكرة بالطبع، وسنرى".

أما بخصوص ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير، فأكد البرتغالي في ختام تصريحاته: "ما زلنا نعمل معهما، وهما غير متاحين لهذه المباراة".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

