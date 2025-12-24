هزت إصابة برونو فيرنانديز صفوف مانشستر يونايتد، في ضربة قوية للفريق نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قائد الشياطين الحمر، كأكثر اللاعبين اعتمادًا عليه داخل أولد ترافورد.

وتزداد معاناة يونايتد مع غياب البديل الطبيعي لفيرنانديز، كوبي ماينو بسبب إصابة في الساق، رغم تأكيد أموريم أن اللاعب سيعود قبل القائد البرتغالي، إلا أنه سيغيب على الأقل عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.

وتحدث روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن برونو فيرنانديز صانع ألعاب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أوضح المدرب عن كيفية تعويض اللاعب البرتغالي في المباراة المقبلة أمام نيوكاسل.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة: "من المستحيل استبدال برونو، لكن هذه فرصة للاعبين الآخرين للارتقاء بمستواهم وعدم الاعتماد على لاعب واحد في كل شيء".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن غياب فيرنانديز قد يفتح الباب أمام حلول تكتيكية مختلفة، خاصة بعد مشاركة جاك فليتشر لأول مرة مع الفريق أمام أستون فيلا، مؤكدًا أنه خيار مطروح لتعويض الغياب.

وأضاف أموريم: "جاك فليتشر قدم أداءً جيدًا، ونحتاج لإعطاء الفرصة لمثل هؤلاء اللاعبين لإظهار قدراتهم والقيادة التي نحتاجها".

وكان فيرنانديز قد تصدر قائمة هدافي وصانعي أهداف الفريق في الموسم الماضي، بعدما سجل 19 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة، بينما واصل تأثيره هذا الموسم رغم تراجعه للعب في دور أعمق، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بخمسة أهداف خلف برايان مبويمو صاحب السبعة أهداف، إلى جانب تصدره قائمة التمريرات الحاسمة بسبع تمريرات.