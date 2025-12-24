دخل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد في منافسة مباشرة للتعاقد مع مدافع بورنموث، الأرجنتيني ماركوس سينيسي، خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

سينيسي هدف مشترك لبرشلونة وأتلتيكو في ميركاتو يناير

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، سيكون سينيسي قادرًا على توقيع عقد مبدئي مع أي نادٍ خارج الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من شهر يناير، إذ ينتهي عقده الحالي مع بورنموث بنهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يغادر المدافع البالغ من العمر 28 عامًا صفوف بورنموث، بعدما رفض عدة عروض لتجديد عقده، ما فتح الباب أمام اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن أتلتيكو مدريد انضم رسميًا إلى برشلونة في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث يسعى الناديان لتعزيز خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، ارتبط اسم برشلونة أيضًا بالمدافع الإنجليزي مارك جوهي، لاعب كريستال بالاس، والذي ينتهي عقده في صيف 2026، ضمن خطة النادي لدعم الخط الخلفي بخيارات متعددة.

ويُعد سينيسي أحد الركائز الأساسية في تشكيل بورنموث تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، حيث شارك في 17 مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي، وقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار عدة أندية.

وعلى صعيد آخر، قد يواجه بورنموث ضربة جديدة بخسارة جناحه أنطوان سيمينيو، إذ تشير التقارير إلى اقتراب مانشستر سيتي من حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدر سعر سيمينيو بنحو 65 مليون جنيه إسترليني في يناير، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده ستنتهي خلال الأسبوع الثاني من الشهر.

كما أبدى مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتمامهما باللاعب، إلا أن الجناح الغاني يفضل الانتقال للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا.