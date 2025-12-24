مولر: كان من الأفضل لفيرتز أن ينتقل إلى بايرن ميونخ

يرى اللاعب الألماني توماس مولر أنه كان من الأفضل لمواطنه فلوريان فيرتز أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي 2025.

واختار فيرتز الانضمام إلى ليفربول في الصيف، في صفقة كلفت نحو 125 مليون يورو

تصريحات مولر عن فيرتز

يعتقد مولر أن الأمور كانت ستصبح أسهل على فيرتز في بايرن ميونخ.

ويعيش فيرتز أوقاتًا صعبة في ليفربول، إذ لم يسجل صاحب الـ22 عامًا أي أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أعتقد أن فيرتز كان سيجد الأمور أسهل من الناحية الفنية لو انتقل إلى بايرن ميونخ".

واستدرك: "لكن هذا لا يقارن أبدًا بالانتقادات التي يتعرض لها اللاعب عندما لا تسير الأمور جيدًا معه في بايرن ميونخ.. هناك كل يوم ضغوطات إعلامية".

ويعرف توماس مولر الأجواء في بايرن ميونخ أكثر من أي لاعب آخر، بعد أن قضى 25 عامًا في ملعب أليانز أرينا.

وغادر مولر صفوف بايرن ميونخ في الصيف نحو فانكوفر وايتكابس الكندي، إذ فضل صاحب الـ36 عامًا خوض تجربة بالدوري الأمريكي على اعتزال كرة القدم.