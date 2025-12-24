المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مولر: كان من الأفضل لفيرتز أن ينتقل إلى بايرن ميونخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:00 م 24/12/2025
فيرتز

فيرتز بقميص ليفربول

يرى اللاعب الألماني توماس مولر أنه كان من الأفضل لمواطنه فلوريان فيرتز أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي 2025.

واختار فيرتز الانضمام إلى ليفربول في الصيف، في صفقة كلفت نحو 125 مليون يورو

تصريحات مولر عن فيرتز

يعتقد مولر أن الأمور كانت ستصبح أسهل على فيرتز في بايرن ميونخ.

ويعيش فيرتز أوقاتًا صعبة في ليفربول، إذ لم يسجل صاحب الـ22 عامًا أي أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أعتقد أن فيرتز كان سيجد الأمور أسهل من الناحية الفنية لو انتقل إلى بايرن ميونخ".

واستدرك: "لكن هذا لا يقارن أبدًا بالانتقادات التي يتعرض لها اللاعب عندما لا تسير الأمور جيدًا معه في بايرن ميونخ.. هناك كل يوم ضغوطات إعلامية".

ويعرف توماس مولر الأجواء في بايرن ميونخ أكثر من أي لاعب آخر، بعد أن قضى 25 عامًا في ملعب أليانز أرينا.

وغادر مولر صفوف بايرن ميونخ في الصيف نحو فانكوفر وايتكابس الكندي، إذ فضل صاحب الـ36 عامًا خوض تجربة بالدوري الأمريكي على اعتزال كرة القدم.

الدوري الألماني ليفربول فلوريان فيرتز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg