يرى المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أنه من المستحيل تعويض خدمات مواطنه برونو فيرنانديز، موضحًا أنه سيحاول تجربة خطط جديدة في المباريات المقبلة.

وأصيب برونو في مباراة مانشستر يونايتد الماضية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم عن برونو فيرنانديز

وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "من المستحيل تعويض برونو.. قلت هذا للاعبين، وعليهم أن يتقدموا لتحمل المسؤولية بدلًا منه".

وأضاف عن أهمية برونو: "الأمر لا يقتصر فقط على صناعة اللعب".

وواصل أموريم تصريحاته: "علينا أن ندرك الآن أنه لا يمكن الاعتماد على لاعب واحد في كل شيء.. وهذه فرصة جيدة لليساندرو مارتينيز ولوك شاو من أجل وجود مزيد من القادة في الفريق".

وأتم: "سأحتاج إلى تجربة خطط جديدة من أجل تعويض برونو فيرنانديز".

يشار إلى أن برونو فيرنانديز سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة مع مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.