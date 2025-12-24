المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل يكون أديمي الحل؟.. خطة ليفربول لتعويض فشل صفقة خليفة صلاح

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:50 م 24/12/2025
أديمي

أديمي قريب من ليفربول

بعد فشل صفقة أنطوان سيمينيو لصالح مانشستر سيتي، بدأ نادي ليفربول بالتحرك سريعًا لتعويض الخسارة، حيث أجرى النادي المحادثات الأولى مع وكلاء الجناح الألماني كريم أديمي، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الريدز لتعزيز الجناح الهجومي والبحث عن خليفة محتمل لمحمد صلاح في الفريق.

محادثات أولية مع وكلاء أديمي

بحسب تقرير موقع Anfield Index، أجرى ليفربول محادثات أولية مع وكلاء أديمي، الذي يلعب مع بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني.

الجناح البالغ من العمر 23 عامًا متاح مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط (حوالي 23 مليون يورو)، وهو مبلغ قد يعتبر مناسبًا للنادي الإنجليزي لتعزيز خياراته الهجومية في منتصف الموسم.

انضم أديمي إلى صفوف دورتموند منذ عام 2022، وشارك حتى الآن في 129 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة، ما يجعله خيارًا جذابًا للريدز بعد فشل التعاقد مع سيمينيو لصالح مانشستر سيتي.

خطة ليفربول لتعويض خسارة سيمينيو

فشل ليفربول في ضم سيمينيو جاء بعد اختيار اللاعب الانضمام لمانشستر سيتي، الذي يتيح له فرصة المنافسة على الألقاب الكبرى تحت قيادة بيب جوارديولا.

ومع ذلك، تجاوز نادي ميرسيسايد خيبة الأمل بسرعة وركز على كريم أديمي، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الشابة في ألمانيا.

يأتي اهتمام ليفربول بأديمي بعد أن ظهرت تقارير سابقة عن اهتمام أندية كبيرة به، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي يأمل في حسم الصفقة بسرعة وبمبلغ مناسب، لتعزيز صفوف الفريق قبل النصف الثاني من الموسم.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بروسيا دورتموند كريم أديمي

