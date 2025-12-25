صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

راشفورد يكشف سبب تألقه في برشلونة

اعترف ماركوس راشفورد بأنه يشعر بدافع أكبر للنجاح في برشلونة بعد انتقاله من مانشستر يونايتد ، مؤكداً أنه لا يوجد "نوع سيئ من الضغط" في ناديه الجديد.

راشفورد، الذي انضم إلى العملاق الإسباني على سبيل الإعارة من نادي طفولته في بداية الموسم بعد أن تم تهميشه من قبل روبن أموريم ، يستمتع بالحياة في إسبانيا وقد سجل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم.

teamtalk

اجتماع حاسم مع وكيل صلاح

يستعد نادي ليفربول لعقد محادثات مهمة ستحدد مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، حيث سيلتقي المدير الرياضي للنادي، ريتشارد هيوز، بوكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، في اجتماع وجهاً لوجه يتوقع أن يحدد مسار الأمور خلال الفترة المقبلة.

الاجتماع المرتقب سيعقد أثناء مشاركة صلاح مع المنتخب المصري، ما يعني أن اللاعب لن يكون حاضراً أو مشاركاً بشكل مباشر في النقاشات، التي ستدار بالكامل بين هيوز ووكيل أعماله، المعروف برفضه مناقشة الأمور الهامة عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو.

Anfield Index

ليفربول يعوض خسارة سيمينيو

بعد فشل صفقة أنطوان سيمينيو لصالح مانشستر سيتي، بدأ نادي ليفربول بالتحرك سريعًا لتعويض الخسارة، حيث أجرى النادي المحادثات الأولى مع وكلاء الجناح الألماني كريم أديمي، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أجرى ليفربول محادثات أولية مع وكلاء أديمي، الذي يلعب مع بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني.

الصحافة الإسبانية

سبورت

بقاء راشفورد

كشف ماركوس راشفورد نجم نادي برشلونة، عن رغبته في البقاء بصفوف الفريق الكتالوني، بعد نهاية فترة إعارته من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد راشفورد أن بيئة برشلونة رائعة لمواصلة مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه انضم لصفوف النادي الإسباني لمساعدته على حصد الألقاب.

ثنائي نوتنجهام على رادار برشلونة

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع ثنائي فريق نوتنجهام فورست، البرازيلي موريلو ومواطنه جاير كونيا.

ويظهر موريلو كخيار مطروح على جدول أعمال برشلونة للصيف المقبل، وكذلك زميله كونيا الذي كان على رادار الفريق الكتالوني عام 2023، لتدعيم خط الدفاع.

OK Diario

فياريال يغازل لونين

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي فياريال في التعاقد مع أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأشارت إلى أن المستوى المخيب الذي ظهر به لويس جونيور وأرناو تيناس، حارسا مرمى فياريال، دفعا النادي لإعادة التفكير في لونين، الذي يعد الرجل الثاني في حراسة عرين الملكي بعد البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن حيث المبدأ، لا يفكر الريال في بيع لونين قريبا، لكن إذا وصل فياريال بعرض مثير للاهتمام بقيمة 10 ملايين يورو فأكثر، مع إبداء الحارس استعداده للمغادرة، فقد يفتح النادي العاصمي باب التفاوض.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

عودة زيدان

عاد زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد السابق، إلى الظهور من جديد ولكن كمشجع لابنه خلال مباراة منتخب الجزائر مع السودان في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقاد لوكا زيدان منتخب محاربي الصحراء للفوز على السودان بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي شهد تواجد زين الدين زيدان صاحب الأصول الجزائرية في المباراة لتشجيع نجله.

لوباريزيان

دعم مغربي للجزائر

شهدت مباراة الجزائر والسودان وجود فئة كبيرة من مشجعي المنتخب المغربي أصحاب الأرض في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لتشجيع منتخب المحاربين.

وتواجد عدد كبير من المشجعين المغاربة في مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط لتشجيع المنتخب الجزائري رغم أي خلافات سابقة.

الصحافة الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

عقبة أمام نابولي

باتت مهمة نابولي الإيطالي في التعاقد مع كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صعبة بسبب القيود المالية التي ستفرض على النادي خطته خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأظهرت مراجعة حديثة للحسابات المُقدّمة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن نابولي قد تجاوز الحد المسموح به للتكاليف مقارنة بالإيرادات، ويعمل النادي على افتراض أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون فعليا بميزانية صفرية.

لا جازيتا ديلو سبورت

شروط يلدز

يرغب النجم التركي كينان يلدز، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف البيانكونيري.

ويتقاضى يلدز حالياً 1.7 مليون يورو في الموسم، لكن هدفه أن يصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق براتب لا يقل عن 6 ملايين يورو، وهو نفس راتب الكندي جوناثان ديفيد.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت

رؤية مولر

رأى الألماني توماس مولر أنه كان من الأفضل لمواطنه فلوريان فيرتز أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي 2025.

وقال مولر: "أعتقد أن فيرتز كان سيجد الأمور أسهل من الناحية الفنية لو انتقل إلى بايرن ميونخ".

وأضاف: "لكن هذا لا يقارن أبدًا بالانتقادات التي يتعرض لها اللاعب عندما لا تسير الأمور جيدًا معه في بايرن ميونخ، هناك كل يوم ضغوطات إعلامية".

بيلد

الحارس الخباز

أراد تيم شرايبر، حارس مرمى دينامو دريسدن، الفريق النشط بالدرجة الثانية، أن يُسهم في الخير من خلال مشروع اجتماعي وكان قراره إدخال البهجة، ولو للحظات، على قلوب الأطفال الذين لا ينعمون بفرصة الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم، ورسم البسمة على وجوههم.

وذهب حارس مرمى دينامو دريسدن إلى مخبز، ليخبز بنفسه كعكة ستولين ثم يسلمها إلى دار الأيتام.