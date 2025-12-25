المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

من جيرارد إلى صلاح.. تقارير تكشف قائمة أفضل اللاعبين مشاركة مع ليفربول في البريميرليج

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:01 ص 25/12/2025
محمد صلاح وكوناتي

محمد صلاح

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على أفضل اللاعبين الذين شاركوا مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

وانضم النجم المصري محمد صلاح إلى تلك القائمة التي تداولتها صحيفة "ليفربول إيكو"، نظرًا لما قام به اللاعب من أرقام قياسية ومساهمات كبيرة مع الريدز مؤخرًا.

قائمة أفضل اللاعبين مشاركة مع ليفربول بالبريميرليج

تداولت القائمة أسماء العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع الريدز على مدار التاريخ، حيث كان أبرزهم لاعبين شاركوا مع الفريق في السنوات العشر الأخيرة مثل ماك أليستر وميلنر وربرتسون وصلاح.

كما ضمت أيضًا كوتينيو الذي رحل عن صفوف الفريق في ظروف غير مُرضية، في ظل فقدانه لمستواه المعهود.

فيما تواجد في القائمة كل من فيرمينو وماني، حيث كان لهما دورًا كبيرًا في صناعة اسم الريدز مع يورجن كلوب بجانب محمد صلاح، إذ استفاد المدرب الألماني من الثلاثي بما فيهم اللاعب البرازيلي الذي لعب في دور المهاجم الوهمي وسجل 111 هدفًا وصنع 72 هدفًا في 362 مباراة، ما جعله من ضمن أفضل اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق على مر التاريخ.

ولم تغفل التقارير عن وضع كل من جيمي كاراجر وجيرارد ومايكل أوين وغيرهم من أساطير الريدز الذي ساهموا في صناعة الكثير من الأرقام وتحقيق الألقاب الجماعية.

وجاءت القائمة كما كشفت عنها الصحيفة على الشكل التالي:ـ

25- أليكسيس ماك أليستر

24- ديرك كويت

23- جون بارنز

22- ديتمار هامان

21- جيمس ميلنر

20- جيني فينالدوم

19- أندي روبرتسون

18- فابينيو

17- فيليب كوتينيو

16- فرناندو توريس

15- ستيف ماكمانامان

14- تشابي ألونسو

13- سامي هيبيا

12- مايكل أوين

11- روبرتو فيرمينو

10- جوردان هندرسون

9- ساديو ماني

8- جيمي كاراجر

7- روبي فاولر

6- ترينت ألكسندر أرنولد

5- أليسون بيكر

4- لويس سواريز

3- فيرجيل فان ديك

2- محمد صلاح

1- ستيفن جيرارد

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح جيرارد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg