سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على أفضل اللاعبين الذين شاركوا مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

وانضم النجم المصري محمد صلاح إلى تلك القائمة التي تداولتها صحيفة "ليفربول إيكو"، نظرًا لما قام به اللاعب من أرقام قياسية ومساهمات كبيرة مع الريدز مؤخرًا.

قائمة أفضل اللاعبين مشاركة مع ليفربول بالبريميرليج

تداولت القائمة أسماء العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع الريدز على مدار التاريخ، حيث كان أبرزهم لاعبين شاركوا مع الفريق في السنوات العشر الأخيرة مثل ماك أليستر وميلنر وربرتسون وصلاح.

كما ضمت أيضًا كوتينيو الذي رحل عن صفوف الفريق في ظروف غير مُرضية، في ظل فقدانه لمستواه المعهود.

فيما تواجد في القائمة كل من فيرمينو وماني، حيث كان لهما دورًا كبيرًا في صناعة اسم الريدز مع يورجن كلوب بجانب محمد صلاح، إذ استفاد المدرب الألماني من الثلاثي بما فيهم اللاعب البرازيلي الذي لعب في دور المهاجم الوهمي وسجل 111 هدفًا وصنع 72 هدفًا في 362 مباراة، ما جعله من ضمن أفضل اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق على مر التاريخ.

ولم تغفل التقارير عن وضع كل من جيمي كاراجر وجيرارد ومايكل أوين وغيرهم من أساطير الريدز الذي ساهموا في صناعة الكثير من الأرقام وتحقيق الألقاب الجماعية.

وجاءت القائمة كما كشفت عنها الصحيفة على الشكل التالي:ـ

25- أليكسيس ماك أليستر

24- ديرك كويت

23- جون بارنز

22- ديتمار هامان

21- جيمس ميلنر

20- جيني فينالدوم

19- أندي روبرتسون

18- فابينيو

17- فيليب كوتينيو

16- فرناندو توريس

15- ستيف ماكمانامان

14- تشابي ألونسو

13- سامي هيبيا

12- مايكل أوين

11- روبرتو فيرمينو

10- جوردان هندرسون

9- ساديو ماني

8- جيمي كاراجر

7- روبي فاولر

6- ترينت ألكسندر أرنولد

5- أليسون بيكر

4- لويس سواريز

3- فيرجيل فان ديك

2- محمد صلاح

1- ستيفن جيرارد