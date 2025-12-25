المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيان راش: رحلت عن ليفربول بسبب قلة مشاركتي.. لكن صلاح وضعه مختلف قليلاً

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:38 ص 25/12/2025
إيان راش

إيان راش

ناقش إيان راش، أسطورة فريق ليفربول، مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد قلة مشاركة اللاعب مع الريدز في المباريات الأخيرة، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وربطت التقارير بين موقف إيان راش بمغادرة فريق ليفربول أثناء مسيرته معهم وموقف محمد صلاح، خاصةً بعدما تحدث اللاعب عن مصيره مع الريدز بعد مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معبرًا عن رفضة لعدم المشاركة أو الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتحدث راش عن تجربته في ليفربول، حيث ناقش أهمية معرفة الوقت المناسب للبحث عن فرص جديدة في المشوار الكروي لأي لاعب.

وقال راش في تصريحات لـ صحيفة "ديلي إكسبرس" الإنجليزية: "غادرت ليفربول لأنني لم أكن ألعب بانتظام، أردت فقط أن ألعب كرة القدم. لم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، وهذا ما يجب أن تفكر فيه، غادرت من هنا إلى ليدز يونايتد لأنني أردت أن ألعب أسبوعًا بعد أسبوع".

وأضاف: "نظرت إلى روبي فاولر وستان كوليمور، لقد كانا يقدمان أداءً جيداً معاً، ولم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، كنت أستمتع بكرة القدم، وهذا هو السبب الذي دفعني للذهاب إلى ليدز".

وعن وضع محمد صلاح، أتم: "لكن هذا كان وضعي، فالأمر يعتمد على ما إذا كنت سعيداً بالجلوس على مقاعد البدلاء أم لا. لكن مو لم يصل إلى تلك المرحلة بعد، لذا لا ليس هناك سبب حقيقي لرحيله الآن".

مباراة ليفربول القادمة
