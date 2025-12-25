المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقة سيمينيو تهدد استمرار لاعب مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:19 م 25/12/2025
فريق مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية بأن الانضمام المحتمل للغاني أنطوان سيمينيو جناح بورنموث إلى مانشستر سيتي، يهدد استمرار أوسكار بوب، لاعب الفريق السماوي.

وتنافست عدة أندية إنجليزية كبيرة مؤخرا على ضم سيمينيو، الذي أكدت عدة مصادر اتفاقه مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن أوسكار بوب قد يسعى للرحيل عن مانشستر سيتي في يناير المقبل إذا أتمّ النادي صفقة سيمينيو.

وأوضح أن عدة أندية تقدمت بعروض لضم بوب، من بينها بروسيا دورتموند الألماني.

ويحظى بوب بتقدير كبير داخل سيتي لمهاراته وتعدد مراكزه، غير أنه واجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة بسبب المنافسة الشديدة في الهجوم، فضلا عن إصابته المتكررة.

جدير بالذكر أن بوب صاحب الـ22 عاما شارك في 15 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو

