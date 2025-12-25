المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
متهم بسوء التصرف.. روميرو مهدد بعقوبة إضافية بعد طرده أمام ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:10 م 25/12/2025
كريستيان روميرو

كريستيان روميرو

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كريستيان روميرو، قائد توتنهام، بالتصرف بطريقة "غير لائقة" عقب طرده خلال الخسارة 2-1 أمام ليفربول يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله مهددا بعقوبة إضافية.

وأنهى توتنهام المباراة بـ9 لاعبين، إذ نال روميرو البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل على إبراهيما كوناتي في الدقيقة 93، بينما تعرض لاعبه الآخر تشافي سيمونز في وقت سابق من اللقاء.

ولم يغادر روميرو الملعب مباشرة بعد طرده وتجادل مع الحكم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "يُزعم أن روميرو تصرف بطريقة غير لائقة من خلال عدم مغادرة الملعب على الفور، و(أو) التصرف بشكل تصادمي و(أو) عدواني تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 93."

ويعني الطرد أنه سيغيب عن مباراة واحدة، وهي مواجهة الأحد خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.

لكن في حال ثبوت التهمة وإدانة اللاعب، قد يواجه روميرو إيقافا لفترة أطول، أو يتم الاكتفاء بغرامة مالية.

وأمام اللاعب الأرجنتيني مهلة حتى الثاني من يناير للرد على الاتهام.

الدوري الإنجليزي توتنهام كريستيان روميرو

