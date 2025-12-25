كشفت تقارير صحفية عن التطورات الأخيرة في مستقبل مارك جويهي، لاعب فريق كريستال بالاس، من الرحيل عن صفوف الفريق، في ظل اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل، مع تلقيه بعض العروض.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لموقع "TEAMtalk"، أن ما تردد عن وجود اتفاق شفهي مع ليفربول غير صحيح، قائلًا: “لا يوجد أي اتفاق مع ليفربول أو أي نادٍ آخر، هذه العملية مستمرة وستزيد في يناير المقبل".

وأضاف المصدر أن اللاعب يركز حاليًا على تقديم أفضل ما لديه مع كريستال بالاس، رغم علمه بالاهتمام الكبير من عدة أندية.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه ليفربول ضمن أبرز المهتمين، أوضحت التقارير أن مدرب بالاس يفضل بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، حتى لو رحل مجانًا في الصيف، بدلًا من بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبينما تراقب أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز موقف اللاعب بما فيها ليفربول ومانشستر سيتي، فإن اللاعب منفتح على خوض تجربة احترافية خارج إنجلترا.

وفي الإطار ذاته، ألمحت التقارير إلى دخول بايرن ميونخ بقوة على خط المفاوضات، حيث يعمل البافاري على ضمه ليكون عنصرًا أساسيًا في دفاعه الموسم المقبل، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل أوباميكانو، الذي ينتهي عقده في الصيف القادم أيضًا.