كلام فى الكورة
بعد ضياع صفقة سيمينيو.. ليفربول يوجه أنظاره نحو جوهرة باريس سان جيرمان

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:43 م 25/12/2025
باركولا ونيفيز

باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن ارتباط نادي ليفربول الإنجليزي بخطوة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الواعد برادلي باركولا، بعد فشله في ضم الغاني أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث.

وفضَّل سيمينيو الانضمام إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليضطر ليفربول إلى البحث عن خيار آخر لتدعيم خط هجومه.

وبعد رحيل الكولومبي لويس دياز في الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ والغموض الذي يحيط بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح في أنفيلد، ازدادت الحاجة إلى التعاقد مع جناح جديد.

ليفربول يستهدف نجم باريس سان جيرمان

وبحسب ما ذكره موقع "CaughtOffside" فإن إدارة ليفربول أظهرت اهتمامًا بالتعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب، برادلي باركولا، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أظهر باركولا انفتاحًا كبيرًا على خطوة الانتقال إلى فريق ليفربول، ود أبلغ ممثليه بأن أي انتقال إلى "أنفيلد" يجب أن يأتي مع ضمانات قوية بشأن المشاركة المنتظمة في الفريق الأول.

ونوه تقرير شبكة "CaughtOffside" بأنه تم توثيق اهتمام ليفربول بضم باركولا في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد أن فشل الريدز في التعاقد مع سيمينيو.

وأوضح باركولا لوكيله أنه لا يريد مغادرة باريس سان جيرمان إلا إذا تم ضمان دور مهم له في التشكيلة الأساسية لفريقه القادم.

ويبلغ باركولا من العمر 23 عامًا، وقد دخل مرحلة حاسمة من مسيرته الكروية، بعدما أصبح شخصية ذات أهمية متزايدة، تحت قياة المدرب لويس إنريكي، في ظل مساهمته بالأهداف والتمريرات الحاسمة.

ويحرص باريس سان جيرمان على تأمين مستقبل باركولا على المدى الطويل، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028، وقد شهدت محادثات تمديد عقده بعض العقبات، بسبب رغبة باركولا في تقييم خياراته بشكل كامل.

الدوري الإنجليزي ليفربول باريس سان جيرمان الميركاتو الشتوي برادلي باركولا أنطوان سيمينيو

