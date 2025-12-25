المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

0 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تقارير: هارفي إليوت يقترب من عودة مبكرة إلى ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:37 م 25/12/2025
هارفي إليوت

هارفي إليوت

بات هارفي إليوت، لاعب أستون الفيلا المعار من ليفربول، قريبا من العودة إلى ناديه الأصلي قبل موعده.

إليوت انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي من ليفربول إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إليوت ليس له مكان في أستون فيلا، لذا سيعود إلى ليفربول في منتصف الموسم.

وبعد عودته المتوقعة إلى ليفربول، سيتم تقييم وضع اللاعب، وما إذا كان سيبقى في النادي، أو سيخرج في إعارة جديدة.

جدير بالذكر أن هارفي إليوت لا يمكنه الخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى هذا الموسم لأنه سبق له اللعب لناديين، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن إليوت صاحب الـ22 عاما يرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب الشاب لعدة دقائق كبديل في مباراتين مع "الريدز" هذا الموسم قبل رحيله.

وخاض إليوت 5 مباريات مع أستون فيلا هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

ليفربول الدوري الإنجليزي هارفي إليوت

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

