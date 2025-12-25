تقارير: هارفي إليوت يقترب من عودة مبكرة إلى ليفربول

بات هارفي إليوت، لاعب أستون الفيلا المعار من ليفربول، قريبا من العودة إلى ناديه الأصلي قبل موعده.

إليوت انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي من ليفربول إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إليوت ليس له مكان في أستون فيلا، لذا سيعود إلى ليفربول في منتصف الموسم.

وبعد عودته المتوقعة إلى ليفربول، سيتم تقييم وضع اللاعب، وما إذا كان سيبقى في النادي، أو سيخرج في إعارة جديدة.

جدير بالذكر أن هارفي إليوت لا يمكنه الخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى هذا الموسم لأنه سبق له اللعب لناديين، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن إليوت صاحب الـ22 عاما يرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب الشاب لعدة دقائق كبديل في مباراتين مع "الريدز" هذا الموسم قبل رحيله.

وخاض إليوت 5 مباريات مع أستون فيلا هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.