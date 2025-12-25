كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن المباريات التي من المحتمل غياب البرتغالي برونو فيرنانديز عنها مع مانشستر يونايتد، عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة أستون فيلا الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن يغيب فيرنانديز لمدة شهر على الأقل بعد الاشتباه في تعرضه لإصابة بالأنسجة الرخوة، اضطرته لمغادرة مباراة أستون فيلا خلال الشوط الأول، ما يمثل ضربة قوية لليونايتد في مرحلة مزدحمة بالمباريات.

وجاءت المباريات المحتمل غياب برونو فيرنانديز عنها رفقة مانشستر يونايتد على الشكل التالي:ـ

نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)

وولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي)

بيرنلي (الدوري الإنجليزي)

برايتون (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

ويواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم تحديين كبيرين في ظل غياب فيرنانديز، يتمثلان في إيجاد البديل المناسب في وسط الملعب، إلى جانب حسم هوية قائد الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن خيارات أموريم تبدو محدودة، خاصة مع غياب كوبي ماينو بسبب إصابة في ربلة الساق، ما يترك المدرب أمام الثنائي كاسيميرو ومانويل أوجارتي فقط.

وسيعود كاسيميرو بعد انتهاء إيقافه، في حين قد يتم الدفع بأوجارتي لتعويض غياب فيرنانديز، وهو ما قد يمنح كاسيميرو حرية أكبر للتقدم وصناعة اللعب.