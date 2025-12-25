المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

0 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أبرزها مانشستر سيتي.. مباريات حاسمة سيغيب عنها برونو فيرنانديز بعد إصابته مع اليونايتد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:44 م 25/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن المباريات التي من المحتمل غياب البرتغالي برونو فيرنانديز عنها مع مانشستر يونايتد، عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة أستون فيلا الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن يغيب فيرنانديز لمدة شهر على الأقل بعد الاشتباه في تعرضه لإصابة بالأنسجة الرخوة، اضطرته لمغادرة مباراة أستون فيلا خلال الشوط الأول، ما يمثل ضربة قوية لليونايتد في مرحلة مزدحمة بالمباريات.

وجاءت المباريات المحتمل غياب برونو فيرنانديز عنها رفقة مانشستر يونايتد على الشكل التالي:ـ

نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)

وولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي)

بيرنلي (الدوري الإنجليزي)

برايتون (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

ويواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم تحديين كبيرين في ظل غياب فيرنانديز، يتمثلان في إيجاد البديل المناسب في وسط الملعب، إلى جانب حسم هوية قائد الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن خيارات أموريم تبدو محدودة، خاصة مع غياب كوبي ماينو بسبب إصابة في ربلة الساق، ما يترك المدرب أمام الثنائي كاسيميرو ومانويل أوجارتي فقط.

وسيعود كاسيميرو بعد انتهاء إيقافه، في حين قد يتم الدفع بأوجارتي لتعويض غياب فيرنانديز، وهو ما قد يمنح كاسيميرو حرية أكبر للتقدم وصناعة اللعب.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر برونو برونو فيرنانديز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg