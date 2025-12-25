المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
الأخبار

وصول سيمينيو يدفع نجم مانشستر سيتي للرحيل في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:48 م 25/12/2025 تعديل في 05:56 م
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، أن وصول النجم الغاني أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، إلى مانشستر سيتي، سيؤدي إلى رحيل عددًا من نجوم الأزرق السماوي خلال الفترة المقبلة.

ويريد سيمينيو، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا يسمح برحيله نظير 65 مليون جنيه استرليني في يناير المقبل، الانضمام إلى مانشستر سيتي، رغم اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام بخدماته.

أول ضحايا صفقة سيمينيو 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن وصول سيمينيو إلى ملعب "الاتحاد" سيؤدي إلى رحيل أحد أكثر اللاعبين الواعدين في مانشستر سيتي.

وسيؤدي وصول سيمينيو إلى رحيل أوسكار بوب في يناير المقبل، حيث سيفكر النجم صاحب الـ22 عامًا، بجدية في الخروج لأنه سيواجه منافسة هائلة على المشاركة في مركز الجناح.

ويتأخر النرويجي الواعد بالفعل في ترتيب المدرب بيب جوارديولا للاعبي الجناح المهاجم، خلف الثنائي سافينيو وجيريمي دوكو.

علاوة على ذلك يستطيع برناردو سيلفا وفيل فودين وريان شرقي أيضًا تغطية هذا المركز في تشكيلة مانشستر سيتي وفقًا لخطة (4-3-3).

وشهدت الفترة الماضية ظهور اهتمام من جانب عدة أندية بالتعاقد مع أوسكار بوب، خاصة بوروسيا دورتموند الألماني.

وتدرج بوب في أكاديمية مانشستر سيتي حيث أمضى أربع سنوات حتى انضم إلى الفريق الأول في عام 2023، وقد سجل الجناح 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 47 مباراة.

وتمكن المهاجم الشاب من تقديم تمريرة حاسمة واحدة فقط في 15 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم مع الفريق الأزرق السماوي.

الدوري الإنجليزي الميركاتو الشتوي أوسكار بوب أنطوان سيمينيو

