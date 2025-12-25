يوفنتوس وبرشلونة يراقبان وضع سينيسي لاعب بورنموث

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع بورنموث الإنجليزي، بات محل اهتمام عدد من كبار الأندية في القارة، في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، خبير الانتقالات في منشور عبر حسابه على إكس: "عقد سينيسي مع بورنموث ينتهي في يونيو 2026، إلا أن اللاعب قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال العام الحالي، خاصةً مع مراقبة كل من برشلونة ويوفنتوس".

ويقدم المدافع الأرجنتيني مستويات قوية مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله محط أنظار أندية تبحث عن تعزيز خطها الخلفي بعناصر تمتلك خبرة أوروبية وقدرات دفاعية مميزة، إلى جانب إجادته اللعب بالقدم اليسرى، وهو ما يزيد من قيمته الفنية.

ويراقب يوفنتوس وضع سينيسي في إطار خطته لتدعيم الدفاع بلاعب قادر على التأقلم سريعًا مع أجواء الدوري الإيطالي، فيما يرى برشلونة في اللاعب خيارًا مناسبًا لدعم خطه الخلفي، خاصة في ظل سعي النادي الكتالوني لإبرام صفقات منخفضة التكلفة تتماشى مع أوضاعه المالية ورغبته في الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.