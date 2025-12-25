المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يوفنتوس وبرشلونة يراقبان وضع سينيسي لاعب بورنموث

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:56 م 25/12/2025
ماركوس سينيسي

ماركوس سينيسي

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع بورنموث الإنجليزي، بات محل اهتمام عدد من كبار الأندية في القارة، في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، خبير الانتقالات في منشور عبر حسابه على إكس: "عقد سينيسي مع بورنموث ينتهي في يونيو 2026، إلا أن اللاعب قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال العام الحالي، خاصةً مع مراقبة كل من برشلونة ويوفنتوس".

ويقدم المدافع الأرجنتيني مستويات قوية مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله محط أنظار أندية تبحث عن تعزيز خطها الخلفي بعناصر تمتلك خبرة أوروبية وقدرات دفاعية مميزة، إلى جانب إجادته اللعب بالقدم اليسرى، وهو ما يزيد من قيمته الفنية.

ويراقب يوفنتوس وضع سينيسي في إطار خطته لتدعيم الدفاع بلاعب قادر على التأقلم سريعًا مع أجواء الدوري الإيطالي، فيما يرى برشلونة في اللاعب خيارًا مناسبًا لدعم خطه الخلفي، خاصة في ظل سعي النادي الكتالوني لإبرام صفقات منخفضة التكلفة تتماشى مع أوضاعه المالية ورغبته في الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

مباراة بورنموث القادمة
برشلونة يوفنتوس فريق برشلونة لاعب بورنموث مدافع بورنموث

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

