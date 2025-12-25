المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعب ليفربول السابق: تجاهلت وكيل أعمالي شهرين حتى تحقق حلمي بالانتقال للريدز

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:14 م 25/12/2025
جيرمين بينانت

جيرمين بينانت

كشف جيرمين بينانت، جناح ليفربول السابق، عن كواليس مثيرة وراء انتقاله إلى صفوف الريدز، مؤكدًا أنه رفض التحدث إلى وكيل أعماله لمدة شهرين كاملين حتى يتم تأكيد الصفقة التي كان يحلم بها.

تصريحات لاعب ليفربول السابق

وأوضح بينانت، الذي سبق له اللعب لأندية أرسنال وستوك سيتي، أنه تصرف كطفل صغير من أجل الضغط لإتمام انتقاله إلى ليفربول، وذلك عقب هبوط برمنجهام سيتي إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2006.

وخلال ظهوره في بودكاست بيتر كراوتش، قال بينانت: "حلمي الدائم كان ارتداء قميص ليفربول، القلق كان يسيطر عليّ بعد هبوط برمنجهام، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعبين في مثل هذه الظروف".

وأضاف: "عندما أخبرنا المدرب بوجود مكالمة من وكيل أعمالنا، ظننت فورًا أنني وقعت في مشكلة ما، لكن بعد المكالمة أدركت أن الفرصة التي حلمت بها قد جاءت بالفعل".

وتابع بينانت أنه أخبر زملاءه في الفريق برحيله، وهو ما أثار استياء البعض، باستثناء إميل هيسكي الذي شجعه على الخطوة وأكد له أنه سيستمتع باللعب مع ليفربول.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا إلى أنه كان يسمع باستمرار عن متابعة ليفربول له وإرسال كشافين لمراقبته، في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، وكانت أخبار الانتقالات تنشر فقط في الصحف.

وأوضح: "قلت لوكيل أعمالي بوضوح عليك إنهاء الصفقة، وامتنعت عن الحديث معه حتى يتم الأمر، أعلم أنني تصرفت بحماقة، لكن في النهاية تحقق الحلم، وما زالت علاقتنا جيدة حتى الآن".

ويُذكر أن بينانت انضم إلى ليفربول في صيف 2006، وشارك مع الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، ليحقق أحد أبرز أحلامه في مسيرته الكروية.

ليفربول فريق ليفربول جناح ليفربول السابق لاعب ليفربول السابق

