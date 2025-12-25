يفاضل نادي ليفربول الإنجليزي بين عددًا من الخيارات الهجومية لتعويض غياب المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، للإصابة.

إيزاك تعرض للإصابة أثناء تسجيله هدف ليفربول الأول أمام توتنهام، في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي، وفاز خلالها الريدز (2-1).

وانزلق ميكي فان دي فين لاعب توتنهام باتجاه إيزاك أثناء محاولته منع المهاجم من التسجيل، مما جعل إيزاك غير قادر على الاحتفال حيث أشار على الفور لطلب المساعدة الطبية.

وارتبط اسم ليفربول بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، النرويجي ألكسندر سورلوث، رغم معاناته السابقة في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس.

وشارك سورلوث أساسيًا في ثماني مباريات على مستوى الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وفي حال أراد المزيد من دقائق اللعب فعليه اتخاذ خطوة الرحيل.

وعاد اللاعب النرويجي إلى التشكيلة الأساسية في المباراتين الأخيرتين لأتلتيكو مدريد، لذا فهو لا يزال يقاتل من أجل الحصول على مكان ثاتب.

ونوه الصحفي الإسباني المختص بأخبار سوق الانتقالات، ماتيو موريتو، بأن هناك احتمالية لرحيل سورلوث عن فريق "الروخيبلانكوس" على سبيل الإعارة.

وقال موريتو لـ"راديو ماركا": "من الطبيعي أن يبقى سورلوث، ولكن إذا وصل عرض جيد لضمه، فسيدرسه أتلتيكو، وقد حدد الأخير مبلغًا يتراوح بين 35 و40 مليون يورو".

وأضاف: "هذا السعر يعادل ما بين 30.5 و 35 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل استثمارًا كبيرًا للاعب بلغ الـ30 من عمره، خاصة بالنسبة لليفربول أنفق مبالغ طائلة على إيزاك وإيكيتيكي في الصيف".

وتابع: "لا أتوقع انضمام سورلوث إلى ليفربول قريبًا، خاصة مع فشله في التسجيل خلال 16 مباراة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فقد لا يكون خيارًا مناسبًا أمام الريدز".

وأعاد سورلوث إحياء مسيرته الكروية في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد وفياريال وأتلتيكو مدريد، لكنه لا يبدو أنه قادرًا على النجاح في الدوري الإنجليزي، لا سيما مع فريق بحجم ليفربول.

ومن بين المهاجمين الآخرين الذين ارتبط اسم ليفربول بهم، كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، والذي أجرى ليفربول محادثات أولية من أجل محاولة ضمه.