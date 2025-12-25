المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لتعويض إيزاك.. هل يتحرك ليفربول للتعاقد مع سورلوث في يناير؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:41 م 25/12/2025
سورلوث

سورلوث - آرني سلوت

يفاضل نادي ليفربول الإنجليزي بين عددًا من الخيارات الهجومية لتعويض غياب المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، للإصابة.

إيزاك تعرض للإصابة أثناء تسجيله هدف ليفربول الأول أمام توتنهام، في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي، وفاز خلالها الريدز (2-1).

وانزلق ميكي فان دي فين لاعب توتنهام باتجاه إيزاك أثناء محاولته منع المهاجم من التسجيل، مما جعل إيزاك غير قادر على الاحتفال حيث أشار على الفور لطلب المساعدة الطبية.

وارتبط اسم ليفربول بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، النرويجي ألكسندر سورلوث، رغم معاناته السابقة في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس.

وشارك سورلوث أساسيًا في ثماني مباريات على مستوى الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وفي حال أراد المزيد من دقائق اللعب فعليه اتخاذ خطوة الرحيل.

وعاد اللاعب النرويجي إلى التشكيلة الأساسية في المباراتين الأخيرتين لأتلتيكو مدريد، لذا فهو لا يزال يقاتل من أجل الحصول على مكان ثاتب.

ونوه الصحفي الإسباني المختص بأخبار سوق الانتقالات، ماتيو موريتو، بأن هناك احتمالية لرحيل سورلوث عن فريق "الروخيبلانكوس" على سبيل الإعارة.

وقال موريتو لـ"راديو ماركا": "من الطبيعي أن يبقى سورلوث، ولكن إذا وصل عرض جيد لضمه، فسيدرسه أتلتيكو، وقد حدد الأخير مبلغًا يتراوح بين 35 و40 مليون يورو".

وأضاف: "هذا السعر يعادل ما بين 30.5 و 35 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل استثمارًا كبيرًا للاعب بلغ الـ30 من عمره، خاصة بالنسبة لليفربول أنفق مبالغ طائلة على إيزاك وإيكيتيكي في الصيف".

وتابع: "لا أتوقع انضمام سورلوث إلى ليفربول قريبًا، خاصة مع فشله في التسجيل خلال 16 مباراة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فقد لا يكون خيارًا مناسبًا أمام الريدز".

وأعاد سورلوث إحياء مسيرته الكروية في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد وفياريال وأتلتيكو مدريد، لكنه لا يبدو أنه قادرًا على النجاح في الدوري الإنجليزي، لا سيما مع فريق بحجم ليفربول.

ومن بين المهاجمين الآخرين الذين ارتبط اسم ليفربول بهم، كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، والذي أجرى ليفربول محادثات أولية من أجل محاولة ضمه.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ألكسندر إيزاك ألكسندر سورلوث

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg