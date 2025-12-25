دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أحد عمالقة البوندسليجا، سباق التعاقد مع الجناح النرويجي أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي، وذلك في حال قرر اللاعب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وفقاً لتقارير صحفية.

وأشار تقرير صحيفة ديلي ميل سبورت إلى أن اهتمام كريستال بالاس ببوب لا يزال قائمًا، لكن اللاعب قد يسعى لمغادرة السيتي إذا أكمل النادي صفقة التعاقد مع المهاجم البورونموي أنطوان سيمينيو، الذي أصبح هدفًا واضحًا لنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

ويبدو أن مانشستر سيتي منفتح على العروض المقدمة لبوب، رغم أن اللاعب عاد مؤخراً إلى صفوف الفريق الأول قبل أن يتعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة كأس كاراباو ضد برينتفورد مساء الأربعاء الماضي.

اهتمام أوروبي واسع

شارك بوب هذا الموسم في 15 مباراة مع مانشستر سيتي، منها 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

إلى جانب دورتموند وكريستال بالاس، أبدت أندية أخرى اهتمامًا باللاعب، حيث بحث ليفربول وتوتنهام عن إمكانية ضمه، بينما انسحب تشيلسي بمجرد أن بدا أن اللاعب يميل للبقاء في السيتي إذا تمت صفقة سيمينيو.

وحسب الصحف، قد يتقدم تشيلسي بعرض رسمي للبقاء ضمن المنافسة، بعد أن قضى سيمينيو يومًا كاملًا في دراسة خياراته قبل اتخاذ قرار نهائي.

صفقة سيمينيو تفتح الباب لبوب

يظل أنطوان سيمينيو المتاح مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في يناير، رغم انتهاء شرط جزائه في الأسبوع الثاني من الشهر.

ويمتد عقد المهاجم الدولي الغاني مع بورنموث حتى عام 2030.

وكان سيمينيو سجل 11 هدفًا في الموسم الماضي، واستمر في التألق هذا الموسم بتسجيل 8 أهداف في 16 مباراة، ما يجعله هدفًا مغريًا للأندية الكبرى.