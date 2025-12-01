المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"الميزان قال كلمته".. هالاند يرد عمليًا على تحذير جوارديولا بشأن الوزن الزائد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:21 م 25/12/2025
جوارديولا - هالاند

إيرلينج هالاند - بيب جوارديولا

قام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالرد على تصريحات مدربه بيب جوارديولا، حول "الوزن الزائد"، بشكلٍ عملي.

جوارديولا كان قد صرح بأن: "لكل لاعب وزن محدد يجب عليه الالتزام به"، في تحذير هام قبل فترة العطلات، والتي قد تشهد بعض الإسراف في الطعام، تزامنًا مع اقتراب مباريات نهاية العام.

وأضاف: "اللاعبين سيعودون في الـ25 من ديسمبر الجاري، وسأكون هناك لأتأكد من وزنهم، وما إذا كانوا قد اكتسبوا وزنًا زائدًا، بإمكانهم تناول الطعام، لكنني أريد مراقبتهم".

وتابع: "تخيّل لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية ممتازة، لكنه يعود بوزن زائد ثلاثة كيلودرامات بسبب بعض الإسراف، سيبقى في مانشستر، ولن يتواجد معنا لخوض مباراة نوتنجهام فورست".

هالاند يرد على جوارديولا

أخذ إيرلينج هالاند كلام المدير الفني للفريق الأزرق السماوي على محمل الجد، وعند عودته إلى التدريبات، أراد أن يثبت أنه عاد بوزنً مثالي.

ونشر المهاجم النرويجي "مُزحة" عبر حسابه بموقع "إكس" قائلاً: " كل شيء على ما يرام!"، مُظهِرًا وزنه البالغ 94.4 كيلوجرامًا على ميزان النادي.

وأثار هذا المنشور تفاعل حارس مرمى السيتي جيانلويجي دوناروما، الذي ردّ على هالاند برموز تعبيرية ضاحكة.

ومن الجدير بالذكر أن مسائل الوزن واللياقة البدنية تعد أحد الركائز الأساسية التي يهتم بها جوارديولا مع الفرق التي يتولى الإشراف عليها تدريبيًا.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته القادمة ضد نوتينجهام فورست، في الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إيرلينج هالاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg