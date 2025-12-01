قام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالرد على تصريحات مدربه بيب جوارديولا، حول "الوزن الزائد"، بشكلٍ عملي.

جوارديولا كان قد صرح بأن: "لكل لاعب وزن محدد يجب عليه الالتزام به"، في تحذير هام قبل فترة العطلات، والتي قد تشهد بعض الإسراف في الطعام، تزامنًا مع اقتراب مباريات نهاية العام.

وأضاف: "اللاعبين سيعودون في الـ25 من ديسمبر الجاري، وسأكون هناك لأتأكد من وزنهم، وما إذا كانوا قد اكتسبوا وزنًا زائدًا، بإمكانهم تناول الطعام، لكنني أريد مراقبتهم".

وتابع: "تخيّل لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية ممتازة، لكنه يعود بوزن زائد ثلاثة كيلودرامات بسبب بعض الإسراف، سيبقى في مانشستر، ولن يتواجد معنا لخوض مباراة نوتنجهام فورست".

هالاند يرد على جوارديولا

أخذ إيرلينج هالاند كلام المدير الفني للفريق الأزرق السماوي على محمل الجد، وعند عودته إلى التدريبات، أراد أن يثبت أنه عاد بوزنً مثالي.

ونشر المهاجم النرويجي "مُزحة" عبر حسابه بموقع "إكس" قائلاً: " كل شيء على ما يرام!"، مُظهِرًا وزنه البالغ 94.4 كيلوجرامًا على ميزان النادي.

وأثار هذا المنشور تفاعل حارس مرمى السيتي جيانلويجي دوناروما، الذي ردّ على هالاند برموز تعبيرية ضاحكة.

ومن الجدير بالذكر أن مسائل الوزن واللياقة البدنية تعد أحد الركائز الأساسية التي يهتم بها جوارديولا مع الفرق التي يتولى الإشراف عليها تدريبيًا.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته القادمة ضد نوتينجهام فورست، في الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.