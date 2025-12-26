تعرف جماهير كرة القدم ما تشير إلي عبارة "البوكسينج داي" في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو ما يشير إلى بداية جدول المباريات المزدحم في فترة "عيد الميلاد"، وهو تقليد عريق منذ عام 1888، في أول مواسم البريميرليغ.

تُقام مباريات الدرجة الأولى عمومًا في يوم البوكسينج داي منذ فوز بريستون نورث إند 5-0 على وست بروميتش ألبيون في ديسمبر 1888، وهو تقليد عريق شهد بعض الاستثناءات في أعوام 1948 و1954 و1965 و1971 و1976، حيث لم تُقام أي مباراة في هذا اليوم.

ولكن على غير العادة، ستكون مواجهة مانشستر يونايتد مع ضيفه نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، يوم 26 ديسمبر، هي الوحيدة خلال البوكسينج داي في إنجلترا.

وبالرجوع لتاريخ تلك الفترة في البريميرليج، لطالما كان ازدحام المباريات بعد فترة عيد الميلاد أمرًا يشكو منه المدربون، بسبب ضغط المباريات وقلة وقت الراحة للاعبين.

وقال فرانك لامبارد في تصريحات سابقة، خلال فترة توليه قيادة تشيلسي عام 2020، أن مواجهة البلوز ضد أرسنال ثم أستون فيلا، يومي 26 و28 ديسمبر، تضر بجودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت شبكة إي إس بي إن، أنه من السهل فهم سبب استمرار هذا التقليد، فقد سجلت العديد من الأندية أعلى نسبة حضور جماهيري لها في الموسم يوم البوكسينج داي، حيث استغل المشجعون هذه العطلة للهروب من التجمعات العائلية ومشاهدة فرقهم.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن سر قرارها بإقامة مباراة واحدة فقط في يوم البوكسينج داي، منذ إعلانها عن جدول مباريات فترة عيد الميلاد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تود رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن تُعرب عن تفهمها للظروف التي أدت إلى تقليص عدد المباريات في يوم البوكسينج داي هذا الموسم، مما أثر على تقليدٍ هام في كرة القدم الإنجليزية".

وتابعت: "يواجه جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا العديد من التحديات، نتيجةً لتوسع بطولات الأندية الأوروبية، الأمر الذي استدعى مراجعة جدول مباريات الدوري المحلي قبل الموسم الماضي، بما في ذلك تغييرات في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأدى هذا في النهاية إلى تقليص عدد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 33 أسبوعًا، أي أقل من المواسم السابقة، على الرغم من كونه بطولة تضم 380 مباراة منذ عام 1995".

وأوضحت: "ومع قلة عدد الأسابيع المتاحة، يلتزم الدوري بمواعيد المباريات، ويؤكد الدوري أنه في الموسم المقبل، سيُقام عدد أكبر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم البوكسينج داي، الذي سيوافق يوم السبت".

وأتمت: "وكما في السنوات السابقة، والتزامًا منا تجاه الأندية، تم اتخاذ ترتيبات خاصة لإتاحة وقت أطول بين المباريات خلال فترة الأعياد، سيتيح هذا وقتًا أطول للاعبين للتعافي، حيث تم تمديد فترات الراحة بين الجولات 18 و19 و20 لضمان عدم خوض أي نادٍ مباراةً خلال 60 ساعة من المباراة التالية".