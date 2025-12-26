المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

كأس مصر
زد

زد

- -
14:30
نادي چي

نادي چي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

- -
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أونانا يشيد بتجربته مع طرابزون سبور: أعيش أفضل فترة في حياتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:21 ص 26/12/2025
أندريه أونانا حارس طرابزون سبور

أندريه أونانا حارس طرابزون سبور

أكد أندريه أونانا حارس طرابزون سبور التركي، المعار من صفوف فريق مانشستر يونايتد، أنه يعيش ظروف مثالية مع ناديه الحالي، ملمحًا لرغبته في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأشاد أونانا بفترته مع نادي طرابزون سبور التركي، حيث وصف الحارس الكاميروني ظروفه الجديدة بأنها مثالية ورائعة ومذهلة، باعتبارها الفترة الأفضل في حياته بعد سنوات صعبة مع النادي الإنجليزي.

وقال أونانا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "أنا سعيد جدًا، أعيش أفضل فترة في حياتي، لا يُمكنني الشكوى، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا".

وتابع: "أحيانًا أكون أقود السيارة فتقطع سيارة الطريق أمامي فجأة، من أجل طلب صورة معي، أقول بداخلي: حسنًا، لكن يمكننا فعل ذلك بطريقة أخرى".

وأوضح: "لكن عندما يرونني، يكونون سعداء، وأنا كذلك، كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني الآن أفهم، إنهم جماهيري، أحبهم، وأحب هذا الشعور، لأنهم شغوفون جدًا، إنه لأمر رائع، إنه شعور لا يمكن وصفه إلا لمن يعيشه".

وأتم: "لكن الوقت الذي قضيته هنا كان مثاليًا بالنسبة لي، أنا سعيد بوجودي هنا، إنها حياة مختلفة، لكنها رائعة، حقًا لا تُصدق، مذهلة".

وكان أونانا قد ضاعف أونانا راتبه عندما انضم إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة في سبتمبر، بعد عامين فقط من انضمامه إلى مانشستر يونايتد مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أونانا طرابزون سبور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg