أكد أندريه أونانا حارس طرابزون سبور التركي، المعار من صفوف فريق مانشستر يونايتد، أنه يعيش ظروف مثالية مع ناديه الحالي، ملمحًا لرغبته في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأشاد أونانا بفترته مع نادي طرابزون سبور التركي، حيث وصف الحارس الكاميروني ظروفه الجديدة بأنها مثالية ورائعة ومذهلة، باعتبارها الفترة الأفضل في حياته بعد سنوات صعبة مع النادي الإنجليزي.

وقال أونانا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "أنا سعيد جدًا، أعيش أفضل فترة في حياتي، لا يُمكنني الشكوى، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا".

وتابع: "أحيانًا أكون أقود السيارة فتقطع سيارة الطريق أمامي فجأة، من أجل طلب صورة معي، أقول بداخلي: حسنًا، لكن يمكننا فعل ذلك بطريقة أخرى".

وأوضح: "لكن عندما يرونني، يكونون سعداء، وأنا كذلك، كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني الآن أفهم، إنهم جماهيري، أحبهم، وأحب هذا الشعور، لأنهم شغوفون جدًا، إنه لأمر رائع، إنه شعور لا يمكن وصفه إلا لمن يعيشه".

وأتم: "لكن الوقت الذي قضيته هنا كان مثاليًا بالنسبة لي، أنا سعيد بوجودي هنا، إنها حياة مختلفة، لكنها رائعة، حقًا لا تُصدق، مذهلة".

وكان أونانا قد ضاعف أونانا راتبه عندما انضم إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة في سبتمبر، بعد عامين فقط من انضمامه إلى مانشستر يونايتد مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.