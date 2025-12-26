صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

مدة غياب برنو فيرنانديز

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه من المستحيل استبداله برونو فيرنانديز، خلال الفترة المقبلة.

حيث أوضح أموريم في المؤتمر الصحفي، أن برونو فيرنانديز يواجه إمكانية الغياب بسبب الإصابة، لمدة شهر.

سكاي

رغبة روما

كشفت تقارير صحفية أن روما أبدى رغبة لضم زيركزي لاعب مانشستر يونايتد، ويستعد لتقديم عرض من أجل ضمه.

روما يفضل التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع وضع بند يسمح بإمكانية الشراء.

ضحية سيمينيو

يبدو أن أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي، استقر على الرحيل في انتقالات الشتاء، حال تعاقد الفريق مع سيمينيو من بورنموث.

ودخل اللاعب صاحب الـ22 عامًا دائرة اهتمامات بوروسيا دورتموند، الذي يتطلع لضمه، وأبدى اهتمامًا في الأسابيع الأخيرة.

الصحافة الإسبانية

آس

مستقبل ليفاندوفسكي

يتوقف مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، فيما يتعلق بالموسم المقبل، على اجتماع بين وكيل أعماله، بيني زهافي، وممثلي الدوري السعودي.

خيار اللعب لمدة موسمين على الأقل في الدوري السعودي، يعد خيارًا واردًا وجذابًا من الناحية المالية للاعب البولندي.

تراجع فالفيردي

أصبح فيديريكو فالفيردي أحد أبرز المخاوف داخل ريال مدريد في الوقت الحالي، بعد مستوى أداء مخيب للآمال من النجم الأوروجواياني في النصف الأول من الموسم.

تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يسعى لاستعادة أفضل مستويات لاعب الوسط.

إذاعة "3Cat"

تخفيض راتب كريستنسن

يرغب نادي برشلونة في تخفيض راتب الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع الفريق، براتب أقل بكثير مما يتقاضاه حاليا، من أجل تمديد عقده.

وفي حال اتفاق الطرفين، فعلى الأرجح سيمتد عقد كريستنسن لموسم واحد، حتى صيف 2027.

الصحافة الألمانية

بيلد

خطة مولر المستقبلية

تحدث النجم الألماني توماس مولر (36 عامًا)، لاعب فانكوفر وايت كابس الأمريكي عن تجربته السابقة مع بايرن ميونخ، مشيرًا إلى شعوره باستمتاع كبير طيلة السنوات الماضية التي قضاها برفقة البافاري.

وقال مولر: "رغم تغيير دوري في بايرن ميونخ، فقد شعرت براحة كبيرة، واستمتعت بكوني جزءًا من هذا الفريق، وكنت أتمنى البقاء فترة أطول، لكن بالنظر إلى الماضي، أستطيع القول إن تجربة فانكوفر ربما منحتني تجربة عاطفية أكثر كلاعب كرة قدم من النصف الأول من الموسم مع بايرن كلاعب احتياطي".

وأتم: "أخطط للعب كرة القدم، ثم أكتشف ما ينقصني. وللحصول على فهم أفضل لذلك، قد يكون من المثير للاهتمام استكشاف بعض المواضيع المختلفة، ربما دراسة إدارة الرياضة أو الحصول على رخصة تدريب في المستقبل القريب".

سكاي سبورتس

فولتماده يخطف الأنظار

علق إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، على تألق المهاجم الألماني نيك فولتماده، بالقول: "يمكنك أن ترى أنه يتمتع بتناغم جيد للغاية عندما يسجل الأهداف، يمكنك أن ترى أن الجماهير سعيدة للغاية من أجله، وأنه يستمتع بالاحتفال معهم".

وتأقلم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل لافت هذا الموسم مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ليحظى بإشادة مدربه، الذي أكد أنه قدم "أفضل أداء له" منذ انتقاله من شتوتجارت، خلال التعادل (2-2) ضد تشيلسي، في نهاية الأسبوع الماضي.

واختتم إيدي هاو في هذا الصدد: "لقد لعب فولتماده بشكل جيد للغاية، خاصة في الشوط الأول أمام تشيلسي، لقد رأيتَ إمكانياته للفريق مرة أخرى - لا سيما في تمريراته مع زملائه".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

مبابي في المغرب

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، ونادي ريال مدريد الإسباني وصل إلى العاصمة المغربية، الرباط، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن سفر مبابي إلى المغرب يأتي من أجل متابعة مباراة أسود الأطلس أمام منتخب مالي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي لم يستطع رفض دعوة صديقه أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنتخب المغرب، حيث وصل إلى الرباط بعد ظهر يوم الخميس برفقة والديه وشقيقه الأصغر إيثان، وسيحضرون مباراة المغرب ومالي مساء الجمعة على ملعب مولاي عبد الله.

رغبة فيتينيا

أكد فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن لديه رغبة في العودة خلال المستقبل لناديه السابق، بورتو البرتغالي، وذلك بعدما جدد تعاقده مع فريقه الحالي حتى 2030.

وقال فيتينيا في تصريحات لصحيفة أوجوجو البرتغالية: "العودة إلى فريق بورتو؟ أود بالتأكيد أن ألعب بهذا القميص مرة أخرى، لأنني أشعر وكأنني في بيتي في دراجاو".

وأتم فيتينيا تصريحاته قائلًا: "لكن الأمر سيعتمد بشكل كبير على مسار مسيرتي الكروية، وكذلك على الوضع في نادي بورتو، لأنني سأظل دائمًا رهنًا بأهداف النادي ورغباته".

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورتس

ثنائي على رادار ميلان

يستهدف نادي ميلان تدعيم خط دفاعه، بالتعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بطلب من المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

وأوضحت تقارير أن أليجري يفضل العمل مع مدافعه السابق فيديريكو جاتي نجم نادي يوفنتوس، لكن يتواجد ضمن حساباته كذلك ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان السابق وفنربخشة الحالي.

فوتبول إيطاليا

انفراجة في شتاء لاتسيو

مر نادي لاتسيو بصيف صعب، بعدما عجز عن إبرام أي صفقة وسط صرف منافسيه بسخاء، حيث لم تستوفِ حساباته معايير السيولة الصارمة التي وضعتها رابطة الدوري الإيطالي.

وقررت اللجنة المالية المستقلة في الاتحاد الإيطالي السماح لنادي لاتسيو بالعمل بحرية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

بات بإمكان المدير الرياضي، أنجيلو فابياني، دخول أي اجتماع لحسم الصفقات التي يرغب المدرب ماوريتسيو ساري في ضمها، على الأقل لتعزيز مقاعد البدلاء، للمنافسة بين فرق القمة.