سلط الموقع الرسمي لفريق أرسنال الضوء على تاريخ مواجهات أرسنال في "البوكسينج داي" على مدار السنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الجانرز لخوض مباراة من العيار الثقيل غدًا السبت، بعد جولة البوكسينج داي المقرر لها اليوم والتي سيشارك فيها مانشستر يونايتد فقط.

في حين، سيخوض الأندية الأخرى مباريات مهمة بعد هذه الجولة سواء بيوم واحد أو يومين.

وكانت أول مباراة لفريق أرسنال في يوم "البوكسينج داي" في البطولة بهذا المسمى أمام فريق تراكتور بويز في عام 1992، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل 0-0، ولكن منذ ذلك الحين حقق الجانرز نجاحًا كبيرًا في هذه الجولة، حيث فاز في 16 مباراة من أصل 25 مباراة في ذلك اليوم بالتحديد.

فيما لم يخسر المدفعجية أيضًا في آخر 6 مباريات في تلك الجولة، بما في ذلك أول مباراة لميكيل أرتيتا كمدرب أمام بورنموث في عام 2019، بجانب الانتصارات اللاحقة على تشيلسي ونورويتش سيتي ووست هام يونايتد في عام 2022، وهي كانت المرة الأخيرة التي خاض فيها الفريق مباراة في البوكسينج داي.

ويضع هذا الرقم القياسي فريق أرسنال في المركز الثالث في قائمة الأندية التي حققت الفوز على مدار التاريخ في هذه الجولة، إذ يأتي في المركز الثاني ليفربول، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد.

في المقابل، كانت مباريات أرسنال في اليوم التالي ليوم "البوكسينج داي" قليلة، حيث كانت مباراة الفريق في العام الماضي في هذا التوقيت أمام إيبسويتش تاون لتنتهي بفوز رجال أرتيتا بنتيجة 1-0، وكانت هذه المباراة هي المرة الخامسة فقط التي يخوض فيها أرسنال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك اليوم.

أرسنال في مهمة الحفاظ على صدارة جدول الدوري

ويدخل أرسنال مباراة برايتون المقبلة في مهمة الحفاظ على صدارة جدول الدوري الإنجليزي، رغم المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي، الذي عاد للمنافسة مجددًا بعد الفوز في عدة مباريات متتالية تحت قيادة المخضرم بيب جوارديولا.

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.