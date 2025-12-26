يبحث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول عن رقم قياسي في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الخامسة غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يتذيل وولفرهامبتون قاع الدوري بنقطتين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويحتاج بيكر إلى الحفاظ على نظافة شباكه أمام وولفرهامبتون، لتكون المباراة رقم 100 التي يحقق فيها ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون البرازيلي ثاني حارس مرمى لفريق ليفربول يحقق إنجاز 100 مباراة بشباك نظيفة مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق بيبي رينا 134 مباراة بشباك نظيفة خلال فترة وجوده في أنفيلد.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية