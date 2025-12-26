المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمواعيد.. مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:36 م 26/12/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 18 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 17 جولة حتى الآن.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وتنطلق مباريات الجولة 18 اليوم الجمعة، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 26 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء

السبت 27 ديسمبر 2025

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي - 2:30 مساء

أرسنال × برايتون - 5:00 مساء

برينتفورد × بورنموث - 5:00 مساء

بيرنلي × إيفرتون - 5:00 مساء

ليفربول × وولفرهامبتون - 5:00 مساء

وست هام يونايتد × فولهام - 7:30 مساء

الأحد 28 ديسمبر 2025

تشيلسي × أستون فيلا - 4:00 مساء

سندرلاند × ليدز يونايتد - 6:30 مساء

كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير - 8:30 مساء

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

