بالمواعيد.. مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 18 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 17 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 18 اليوم الجمعة، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 26 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء

السبت 27 ديسمبر 2025

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي - 2:30 مساء

أرسنال × برايتون - 5:00 مساء

برينتفورد × بورنموث - 5:00 مساء

بيرنلي × إيفرتون - 5:00 مساء

ليفربول × وولفرهامبتون - 5:00 مساء

وست هام يونايتد × فولهام - 7:30 مساء

الأحد 28 ديسمبر 2025

تشيلسي × أستون فيلا - 4:00 مساء

سندرلاند × ليدز يونايتد - 6:30 مساء

كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير - 8:30 مساء

