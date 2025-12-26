المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

2 0
19:30
الخليج

الخليج

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 18.. فارق ضئيل يشعل صراع الصدارة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:47 م 26/12/2025
أرسنال

أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ازدادت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعالا، قبل انطلاق الجولة 18 من نسخة 2025-2026 من المسابقة.

واختتمت منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 18 اليوم الجمعة.

وبعد انتهاء الجولة 17، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

بينما واصل ليفربول، حامل اللقب، تقدمه في الترتيب بعد بداية مخيبة على صعيد النتائج، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة 18 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 39 نقطة

مانشستر سيتي - 37 نقطة

أستون فيلا - 36 نقطة

تشيلسي - 29 نقطة

ليفربول - 29 نقطة

سندرلاند - 27 نقطة

مانشستر يونايتد - 26 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg