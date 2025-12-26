المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

3 2
19:30
الخليج

الخليج

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

0 0
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سيسكو وكونيا في الهجوم.. تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة نيوكاسل بالدوري

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:43 م 26/12/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل يونايتد، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي الشياطين الحمر من خسارة أليمة في المباراة الأخيرة بالبطولة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، حيث كان هذا الفوز هو العاشر لفريق أستون فيلا على التوالي.

كما شهدت تلك المباراة ضربة موجعة لأموريم، خاصةً بعد تعرض برونو فيرنانديز لإصابة قوية أسفرت عن غيابه عن مباراة نيوكاسل اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة أستون فيلا

وجاءت تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة أستون فيلا، كما أعلن عنه أموريم على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: سيني لامنس.

في خط الدفاع: مارتينيز - هيفين - شاو - دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو - أوجارتي - دروجو.

في خط الهجوم: ماونت - كونيا - سيسكو.

من جانبه، يأتي على مقاعد بدلاء الفريق كل من:ـ

ألتاي بايندير - فليتشر - تايلر فريدريكسون - شيا لاسي - تايرل مالاتسيا - مانتاتو - ليني يورو - زيركزي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد مباراة مانشستر ونيوكاسل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
المغرب

المغرب

- -
مالي

مالي

3

يحتل منتخب المغرب المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg