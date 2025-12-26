أعلن روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل يونايتد، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي الشياطين الحمر من خسارة أليمة في المباراة الأخيرة بالبطولة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، حيث كان هذا الفوز هو العاشر لفريق أستون فيلا على التوالي.

كما شهدت تلك المباراة ضربة موجعة لأموريم، خاصةً بعد تعرض برونو فيرنانديز لإصابة قوية أسفرت عن غيابه عن مباراة نيوكاسل اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة أستون فيلا

وجاءت تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة أستون فيلا، كما أعلن عنه أموريم على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: سيني لامنس.

في خط الدفاع: مارتينيز - هيفين - شاو - دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو - أوجارتي - دروجو.

في خط الهجوم: ماونت - كونيا - سيسكو.

من جانبه، يأتي على مقاعد بدلاء الفريق كل من:ـ

ألتاي بايندير - فليتشر - تايلر فريدريكسون - شيا لاسي - تايرل مالاتسيا - مانتاتو - ليني يورو - زيركزي.