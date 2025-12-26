المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليفربول ضد وولفرهامبتون.. كوناتي مهدد بالإيقاف في مباراته الـ100

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:51 م 26/12/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي - ليفربول

يخوض فريق ليفربول جولة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي مع وولفرهامبتون.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الخامسة غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يتذيل وولفرهامبتون قاع الدوري بنقطتين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن إبراهيما كوناتي قد يخوض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول إذا شارك ضد وولفرهامبتون.

ويدخل كوناتي مباراة وولفرهامبتون وهو على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف لمباراة واحدة في الدوري الممتاز.

وفي حالة حصول المدافع على بطاقة صفراء أمام وولفرهامبتون، سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

ليفربول الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون إبراهيما كوناتي

