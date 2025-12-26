المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

3 2
19:30
الخليج

الخليج

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

0 0
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 18.. هالاند في الصدارة بعيدا عن ملاحقيه

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:56 م 26/12/2025
جوارديولا - هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 17 جولة من الموسم الحالي، شهدت منافسة قوية بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 16 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء الجمعة.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 19 هدفا، بفارق 8 أهداف عن إيجور تياجو لاعب برينتفورد، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 17 وقبل انطلاق الجولة التالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 11 هدفا

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 8 أهداف

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 7 أهداف

فيل فودين (مانشستر سيتي) - 7 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

 

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

0 0
مالي

مالي

1

بداية الشوط الاول من مباراة المغرب ومالي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg