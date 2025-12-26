المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحت قيادة لامبارد.. كوفنتري يهزم سوانزي على ملعبه لأول مرة منذ 1981

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 26/12/2025
فرانك لامبارد

فرانك لامبارد

حقق فريق كوفنتري سيتي فوزًا تاريخيًا على ضيفه سوانزي سيتي، ليكسر عقدة امتدت منذ أكتوبر 1981، بعدما لم ينجح في التفوق عليه على ملعبه طوال أكثر من أربعة عقود.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إيفرون ماسون-كلارك قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ليمنح فريق المدرب فرانك لامبارد فوزه الخامس عشر في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم.

واستغل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ارتباك دفاع سوانزي عقب رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في سقف الشباك من مسافة قريبة.

وحمل الهدف توقيع ماسون-كلارك السادس له هذا الموسم، كما أنهى سلسلة سلبية لكوفنتري امتدت إلى تسع مباريات متتالية على ملعبه أمام سوانزي، بين خمس تعادلات وأربع هزائم، منذ آخر انتصار تحقق بنتيجة 3-1 في عام 1981.

كوفنتري يبتعد بصدارة التشامبيونشيب

ولم تتوقف أهمية الفوز عند هذا الحد، إذ مثّل الانتصار الثامن على التوالي لكوفنتري سيتي على أرضه، ليواصل الفريق عروضه القوية هذا الموسم ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

واستفاد فريق فرانك لامبارد من تعثر أقرب ملاحقيه، ميدلسبره، الذي اكتفى بتعادل سلبي أمام بلاكبيرن، ليوسع كوفنتري الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط.

كما بات يتقدم بفارق 13 نقطة عن إيبسويتش تاون صاحب المركز الثالث، ليقترب بقوة من حجز بطاقة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرانك لامبارد سوانزي سيتي كوفنتري سيتي دوري البطولة الإنجليزية

