ليفربول وولفرهامبتون يتحدان لتكريم الراحل ديوجو جوتا

يستعد نادي ليفربول لاستقبال وولفرهامبتون في مباراة مؤثرة على ملعب أنفيلد يوم السبت، حيث سيكون أبناء الراحل ديوجو جوتا جزءًا من احتفالات التكريم، بعد وفاة مهاجم الفريقين السابق بشكل مأساوي في حادث سيارة يوليو الماضي.

أبناء ديوجو جوتا يشاركون في تكريم والدهم

توفي جوتا عن عمر يناهز 28 عامًا، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، أثناء رحلة في مقاطعة زامورا الإسبانية، حيث انحرفت سيارتهما عن الطريق نتيجة انفجار أحد الإطارات أثناء التجاوز.

وبحسب موقع talksport، من المتوقع أن تتحد الأندية والجماهير لإحياء ذكرى جوتا وسيلفا خلال المباراة، حيث سيخرج اثنان من أبناء جوتا، دينيس ودوارته، ليكونا تمائم على أرضية الملعب، وسط حضور عائلته كضيوف مميزين من نادي ليفربول.

ويعد هذا التكريم امتدادًا لخطوات سابقة، حيث قام ليفربول بسحب قميص جوتا رقم 20 من النادي، بينما أدرجه وولفرهامبتون في قاعة مشاهيره.

