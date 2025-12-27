يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ألا يكرر التاريخ نفسه حينما يلعب فريقه مع برايتون في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة الفريقين العام الماضي طرد ديكلان رايس لاعب أرسنال بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعطيله للعب، الأمر الذي أغضب أرتيتا كثيرا إذ رأى أن القرار حينها لم يكن صحيحا.

وكان أرسنال متقدما بهدف نظيف قبل البطاقة الحمراء المثيرة للجدل، لكن اللقاء انتهى فيما بعد بالتعادل 1-1.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مباراة أرسنال وبرايتون: "أتذكر ذلك جيدا، كنت غاضبا للغاية مما حدث وأننا أكملنا المباراة بعشر لاعبين، لذلك نأمل في أن يحدث شيء مختلف في المرة القادمة".

وأضاف: "أعتقد أن القواعد مختلفة الآن لقد دفعنا الثمن غاليا بسبب ذلك، ونتمنى أن نبتعد عن ذلك ونكمل المباراة بـ11 لاعبا".

وكشف أرتيتا أن لاعبه كاي هافيرتز، قد يحصل على بعض الدقائق في مباراة برايتون، وذلك لأول مرة منذ إصابته في أغسطس الماضي.

وذكر المدرب الإسباني أن هافيرتز "كان قريبا من المشاركة" في المباراة التي فاز بها أرسنال على كريستال بالاس بركلات الترجيح في كأس الرابطة يوم الثلاثاء.

وأتم: "عودته مسألة أيام الآن، دعونا نرى كيف سيكون تجاوبه مع الخطوة التالية، لكنه لاعب افتقدناه كثيرا ولاعب يضيف بُعدا جديدا للفريق، سأكون سعيدا جدا بعودته قريبا".