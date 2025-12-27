المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أستون فيلا في مأزق بسبب لاعب ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:32 ص 27/12/2025
هارفي إليوت

هارفي إليوت

يجد نادي أستون فيلا نفسه في ورطة بسبب لاعبه هارفي إليوت، المعار من ليفربول.

إليوت انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي من ليفربول إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء مقابل حوالي 35 مليون جنيه إسترليني حال تحقيق شروط معينة.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن إليوت ليس له مكان في أستون فيلا، ومن المنتظر أن يعود إلى ليفربول في منتصف الموسم.

وبحسب موقع "ذا أثليتيك"، فإن أستون فيلا لا يستطيع إلغاء الصفقة ببساطة دون تبعات مالية، وسيضطر لدفع رسوم فسخ العقد لإعادة إليوت مبكرا، وهو أمر يتردد النادي في القيام به.

في الوقت نفسه، يحرص النادي على تجنب دفع راتبه لما تبقى من الموسم، نظرا لعدم وجود خطط لديه لإشراكه أو جعل انتقاله دائما.

أما ليفربول، فقد وافق على رحيل إليوت على أساس أنه انتقال نهائي، وهو غير مستعد للتنازل عن أي مبالغ مستحقة بموجب العقد.

جدير بالذكر أن هارفي إليوت لا يمكنه الخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى هذا الموسم لأنه سبق له اللعب لناديين، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إليوت صاحب الـ22 عاما يرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب الشاب لعدة دقائق كبديل في مباراتين مع "الريدز" هذا الموسم قبل رحيله، بينما خاض إليوت 5 مباريات مع أستون فيلا هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

ليفربول أستون فيلا هارفي إليوت

