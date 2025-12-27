صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

تألق صلاح

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل صلاح هدف فوز مصر على جنوب أفريقيا من ضرب جزاء (1-0)، علمًا أن المنتخب المصري أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.

وتألق صلاح مرة أخرى مع مصر في أمم أفريقيا، علمًا أنه سجل هدفا في لقاء الجولة الأولى ضد زيمبابوي.

وضمن الفراعنة مكانا في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية بعد فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ديلي ميل

حالة رودري

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن رودري أصبح أفضل كثيرا مع تقدمه في تعافيه من مشكلة في أوتار الركبة، لكن لا يزال يخضع للتقييم قبل مباراة نوتنجهام فورست اليوم السبت.

وقال جوارديولا: "رودري في حالة أفضل بكثير، وسنقرر ما إذا كان جاهزًا للمشاركة أم لا ضد نوتنجهام".

عودة هافيرتز

كشف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أن كاي هافيرتز قد يعود في غضون أيام مع تكثيفه لبرنامج إعادة التأهيل من الإصابة.

وغاب هافيرتز عن الملاعب منذ إصابته في ركبته في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وعاد إلى التدريبات لأول مرة هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا: "عودة هافيرتز قريبة جدًا، أعتقد أن الأمر سيستغرق أياما، وهو لاعب افتقدناه كثيرا".

الصحافة الإسبانية

كادينا كوبي

رفض طلب ألونسو

طلب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تعزيز صفوف الميرنجي بلاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ورفضت إدارة ريال مدريد تلبية طلب ألونسو، حيث ترى أن الخيارات الحالية داخل قائمة الفريق كافية بشكل كبير، لتجاوز المرحلة الحالية حتى فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

كادينا سير

مصير فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية عن خطوة هامة من جانب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، حال عدم تجديد عقده.

وأشارت إلى أن فينيسيوس حال عدم تجديد عقده مع العملاق الإسباني سيرحل في الصيف المقبل، للحصول على أكبر عائد مادي من بيعه.

وينتهي العقد الحالي لفينيسيوس جونيور داخل ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في صيف 2027، ولم يجدد عقده حتى الآن، بسبب مطالبته بامتيازات مالية ضخمة.

موندو ديبورتيفو

أوتاميندي على رادار برشلونة

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق.

برز اسم الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، ذي الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع بنفيكا بنهاية الموسم الحالي، على طاولة اهتمامات البارسا.

ونوه التقرير بأن أوتاميندي سيُحقق نتائج فورية، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أيسر، لكن مدربه جوزيه مورينيو قدم طلبًا عاجلاً بسرعة تمديد عقده، لمنع انتقاله المحتمل إلى برشلونة خلال يناير 2026.

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

مستقبل سباليتي مع يوفنتوس

نجح لوتشيانو سباليتي في ترك بصمته سريعًا داخل أروقة نادي يوفنتوس، بعدما أعاد قدرًا كبيرًا من الثقة والاستقرار إلى الفريق، الذي عانى من تذبذب النتائج خلال الأشهر الماضية.

الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل سباليتي مع يوفنتوس، حيث قد تلعب المباريات الخمس المقبلة في الدوري الإيطالي، بداية من مواجهة بيزا وحتى كالياري، إلى جانب مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، دورًا محوريًا في حسم مصيره داخل تورينو.

فوتبول إيطاليا

بوليسيتش الأفضل في الدوري الإيطالي

يعتبر اللاعب الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش صاحب أعلى متوسط ​​تقييم للاعبين في الدوري الإيطالي، متفوقاً بفارق ضئيل على زميله لوكا مودريتش.

يعتبر بوليسيتش الأفضل بين اللاعبين الذين شاركوا بنسبة 50% على الأقل في مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى أن نجم تشيلسي السابق قد سجل سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات بالدوري.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

وفاة جان-لويس جاسيه

تُوفي المدرب الفرنسي القدير جان-لويس جاسيه، يوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد أن عمل آخر مرة في أبريل 2025، كمدرب لفريق مونبلييه.

كلاعب، ارتدى لويس جاسيه، نجم خط الوسط الأسبق، قميص فرق بيزييه لمدة 6 أعوام، ثم انضم إلى مونبلييه ولعب له طيلة 10 أعوام.

ومنذ عام 1998، عمل كمدرب لأندية مونبلييه، كاين، إستر، سان إتيان، بوردو ومرسيليا في فرنسا، كما عمل كمديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار.

بينما كانت آخر وظيفة له كمدرب مع مونبلييه، الذي رحل عنه في أبريل 2025 بموافقة متبادلة مع النادي، بعد أن هبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية.

لو باريزيان

مبابي يرتدي قميص المغرب

بدعوة من صديقه أشرف حكيمي، تواجد كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، في مباراة المغرب ضد مالي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

واختار قائد المنتخب الفرنسي، مبابي، ارتداء قميص أسود الأطلس، الذي يحمل اسم ورقم زميله السابق في باريس سان جيرمان وهو "2"، أشرف حكيمي.

وغاب حكيمي عن اللقاء الأول، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في لقاء مالي، حيث يأتي ذلك بعد إصابته مع باريس سان جيرمان في لقاء بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الألمانية

بيلد

هدف صلاح وسط ضغط جماهيري

سلطت صحيفة بيلد الألمانية الضوء على مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم، بجانب هدف محمد صلاح الذي حسم من خلاله الصعود للفراعنة إلى دور الـ 16 في البطولة، خاصةً بعدما عانى اللاعب من أسابيع صعبة في ليفربول بعد غيابه عن عن التشكيل الأساسي في بعض المباريات.

وأضافت الصحيفة أن صلاح استعاد شغفه مرة أخرى في أمم أفريقيا، بعد تسجيله هدفين في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، فيما أشارت إلى الضغط الجماهيري القوي بعد هدف صلاح ضد البافانا بافانا، بعد نشوب صراع بين لاعبي الفريقين على أرضية ملعب اللقاء.

كيكر

غرامات باهظة من الاتحاد الألماني

أكدت صحيفة كيكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم فرض غرامات مالية على 56 نادياً من الدوريات الثلاثة الأولى في ألمانيا، حيث بلغ مجموعها ما يزيد عن 12 مليون يورو لموسم 2024/25، فيما يقل هذا المبلغ قليلاً عن الموسم السابق، إذ دفعت الأندية حوالي 12.5 مليون يورو وقتها.

وأضافت أن نادي آينتراخت فرانكفورت من أبرز الأندية التي تعرضت للغرامات، حيث بلغت غراماته 764,600 يورو، في الوقت الذي كانت فيه غراماته في الموسم الماضي قيمتها 918,950 يورو.