المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مباريات اليوم السبت.. الأهلي يبدأ مشواره بكأس مصر.. ومواجهات قوية بأمم أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:38 ص 27/12/2025
الأهلي وغزل المحلة

صورة أرشيفية

يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، رغم التوقف الدولي بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي خطفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، إذ يسعى المارد الأحمر لتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات أمام خصم يرغب في تحقيق مفاجأة.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي بحثًا عن الصدارة، بينما يستضيف آرسنال منافسه برايتون في المسابقة ذاتها.

ويواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي، ويضرب تشيلسي موعدًا مع أستون فيلا في الأسبوع ذاته من المسابقة.

وببطولة كأس أمم أفريقيا، يضرب منتخب السنغال موعدًا مع الكونغو الديموقراطية، في الخامسة مساءً، بينما يستضيف منتخب نيجيريا نظيره تونس في المسابقة ذاتها بالجولة الثانية.

طالع جدول مباريات اليوم السبت من هنا.

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس مصر

- الأهلي × المصرية للاتصالات - الخامسة مساءً (أون سبورت).

كأس أمم أفريقيا

- السنغال × الكونغو الديموقراطية - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت ماكس 2).

- نيجيريا × تونس - العاشرة مساءً (بي إن سبورت ماكس 1).

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

- ليفربول × وولفرهامبتون - الخامسة مساءً ((بي إن سبورت 2).

 

الأهلي ليفربول تونس كأس مصر السنغال مانشستر سيتي كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg