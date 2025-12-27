يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، رغم التوقف الدولي بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي خطفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، إذ يسعى المارد الأحمر لتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات أمام خصم يرغب في تحقيق مفاجأة.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي بحثًا عن الصدارة، بينما يستضيف آرسنال منافسه برايتون في المسابقة ذاتها.

ويواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي، ويضرب تشيلسي موعدًا مع أستون فيلا في الأسبوع ذاته من المسابقة.

وببطولة كأس أمم أفريقيا، يضرب منتخب السنغال موعدًا مع الكونغو الديموقراطية، في الخامسة مساءً، بينما يستضيف منتخب نيجيريا نظيره تونس في المسابقة ذاتها بالجولة الثانية.

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس مصر

- الأهلي × المصرية للاتصالات - الخامسة مساءً (أون سبورت).

كأس أمم أفريقيا

- السنغال × الكونغو الديموقراطية - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت ماكس 2).

- نيجيريا × تونس - العاشرة مساءً (بي إن سبورت ماكس 1).

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

- ليفربول × وولفرهامبتون - الخامسة مساءً ((بي إن سبورت 2).