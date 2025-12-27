استقر الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، على تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست، في إطار مباريات الجولة الـ18 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب سيتي جراوند.

تشكيل مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الأنجليزي، والذي جاء في حدود الاختيارات المتاحة أمام المدرب الإسباني.

ويغيب عن مانشستر سيتي الثنائي عمر مرموش، وريان آيت نوري، نظرًا لارتباطهم بالتواجد مع منتخبي مصر والجزائر على الترتيب، من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، تيجاني رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، ريان شرقي، إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: ترافورد، آكي، رودري، سافينيو، خوسانوف، ماكيدو، موكاسا، لويس، هيسكي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف آرسنال المتصدر، وذلك بعد أن نجح السماوي في حصد 37 نقطة.

ويتواجد نوتنجهام فورست في المركز الـ17 بجدول الترتيب، إذ يعاني الفريق خلال الموسم الجاري، حيث اكتفى بحصد 18 نقطة فقط.