كشف الجهاز الفني لنادي ليفربول، بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

تشكيل ليفربول

استقر المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون بتشكيل شهد بعض التغييرات.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فاندايك، إبراهيما كوناتي، كيركيز، جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، جرافنبيرخ، كيرتس جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، كييزا، فيرتيز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مامارداشفيلي، وودمان، برادلي، جاكبو، روبرتسون، نيوني، رامزي، نجوموها، لاكي.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول، نظرًا لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 17 جولة، إذ نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادل خلال مواجهتين وتلقى 6 هزائم.

ويستقر فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير بعد أن حصد نقطتين فقط، إذ تعادل في مواجهتين وتلقى 15 هزيمة، وتظهر معاناته بشكل واضح خلال الموسم الجاري.