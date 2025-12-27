المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 0
14:30
القناة

القناة

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كييزا يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:01 م 27/12/2025
احتفال محمد صلاح مع هوجو إيكيتيكي بهدف ليفربول الث

فريق ليفربول

كشف الجهاز الفني لنادي ليفربول، بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

تشكيل ليفربول

استقر المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون بتشكيل شهد بعض التغييرات.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فاندايك، إبراهيما كوناتي، كيركيز، جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، جرافنبيرخ، كيرتس جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، كييزا، فيرتيز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مامارداشفيلي، وودمان، برادلي، جاكبو، روبرتسون، نيوني، رامزي، نجوموها، لاكي.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول، نظرًا لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 17 جولة، إذ نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادل خلال مواجهتين وتلقى 6 هزائم.

ويستقر فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير بعد أن حصد نقطتين فقط، إذ تعادل في مواجهتين وتلقى 15 هزيمة، وتظهر معاناته بشكل واضح خلال الموسم الجاري.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

86

مانشستر سيتي يسعى لتسجيل هدف ثالث من أجل تاكيد الفوز بالمباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg