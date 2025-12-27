المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتسديدة شرقي.. مانشستر سيتي يتخطى عقبة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:27 م 27/12/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

حسم نادي مانشستر سيتي تفوقه على نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تشكيل نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي

دخل نوتنجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي: جون، سافونا، ميلينكوفيتش، موريلو، ويليامز، أندرسون، دومينجيز، غيبس وايت، هادسون-أودوي، هاتشينسون، جيسوس.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: جيانلويجي دوناروما، ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، تيجاني رايندرز، فيل فودين، ريان شرقي، إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي يتخطى نوتنجهام

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة محاولًا تشكيل ضغط كبير على نوتنجهام فورست، إلا أن الدقائق الأولى لم تشهد خطوة تذكر على مرمى أصحاب الأرض.

وشكل دفاع نوتنجهام فورست خط حماية كبير أمام هجمات مانشستر سيتي على حارس الفريق، وظلت دقائق الشوط الأول دون خطورة على مرمى الثنائي.

ونجح مانشستر سيتي في التسجيل بالدقيقة 48 من زمن المباراة أمام نوتنجهام فورست عن طريق تيجاني رايندرز، الذي وضع فريقه في المقدمة.

وجاء هدف مانشستر سيتي بعد تمريرة من ريان شرقي، داخل منطقة الجزاء وصلت عند ريندرز ليسددها قوية إلى داخل الشباك.

لم يحتفل جوارديولا كثيرًا، إذ نجح نوتنجهام في تعديل النتيجة بالدقيقة 54 من زمن المباراة، عن طريق هاتشينسون الذي منح فريقه الأمل.

وانطلق لاعبو نوتنجهام في مرتدة سريعة، وصلت عند إيجور خيسوس ليمرر الكرة إلى أوماري هاتشينسون الذي سدد الكرة داخل الشباك دون تردد.

وبدأ مانشستر سيتي في تكثيف هجماته من أجل إدراك هدف التقدم من جديد، حتى نجح ريان شرقي في هز شباك نوتنجهام فورست بالدقيقة 83 من عمر اللقاء.

ومرر جفارديول الكرة إلى ريان شرقي الذي أطلق تسديدة قوية مرت أمام الجميع لتستقر داخل شباك نوتنجهام فورست.

وحاول نوتنجهام تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من المباراة، إلا أن مانشستر سيتي حافظ على تقدمه، ليحصد نقاط المواجهة.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتنجهام فورست

