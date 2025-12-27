أجرى المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، 8 تغييرات أمام برايتون.

ويستقبل أرسنال على أرضه في ملعب الإمارات، برايتون، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال أمام برايتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام برايتون: كيبا، جابرييل، جابرييل جيسوس، إيبيريتشي إيزي، جابرييل مارتينيلي، كريستيان نورجارد، نوني مادويكي، إيثان نوانيري، مايلز لويس سكيلي.

ومن المتوقع أن تظهر مفاجأة في مركز الظهير الأيمن في أرسنال، إذ يفكر أرتيتا في إشراك ديكلان رايس في هذا المركز، في ظل إصابات لاعبيه.

وحافظ الثلاثي كالافيوري وميرينو وساليبا على مراكزهم في تشكيل أرسنال، مقارنة بالمباراة الماضية ضد كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، بينما أجرى أرتيتا 8 تغييرات.

يشار إلى أن أرسنال كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر، برصيد 39 نقطة.