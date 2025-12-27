المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

تشكيل أرسنال.. 8 تغييرات.. ومفاجأة في الظهير الأيمن أمام برايتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:34 م 27/12/2025
أرسنال

أرسنال

أجرى المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، 8 تغييرات أمام برايتون.

ويستقبل أرسنال على أرضه في ملعب الإمارات، برايتون، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال أمام برايتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام برايتون: كيبا، جابرييل، جابرييل جيسوس، إيبيريتشي إيزي، جابرييل مارتينيلي، كريستيان نورجارد، نوني مادويكي، إيثان نوانيري، مايلز لويس سكيلي.

ومن المتوقع أن تظهر مفاجأة في مركز الظهير الأيمن في أرسنال، إذ يفكر أرتيتا في إشراك ديكلان رايس في هذا المركز، في ظل إصابات لاعبيه.

وحافظ الثلاثي كالافيوري وميرينو وساليبا على مراكزهم في تشكيل أرسنال، مقارنة بالمباراة الماضية ضد كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، بينما أجرى أرتيتا 8 تغييرات.

يشار إلى أن أرسنال كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر، برصيد 39 نقطة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي برايتون

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
