حصل الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا على فرصته الأولى للمشاركة أساسيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، وذلك في مواجهة وولفرهامبتون واندررز على ملعب "أنفيلد"، مستفيدًا من غياب عدد من العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق.

كييزا يستفيد من غياب صلاح

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح كييزا فرصة البدء بعد غياب النجم المصري محمد صلاح لانشغاله بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب إصابة ألكسندر إيساك، وعدم اكتمال جاهزية كودي جاكبو، ما دفع المدرب للاعتماد على الجناح الإيطالي ضمن التشكيلة الأساسية.

ويعد هذا الظهور الأساسي الأول لكييزا في البريميرليج هذا الموسم، بعدما عانى اللاعب، القادم من فيورنتينا ويوفنتوس، من قلة المشاركات منذ انتقاله إلى ليفربول في الصيف الماضي.

وكانت مشاركته الأساسية الوحيدة سابقًا في الدوري خلال خسارة الريدز أمام برايتون بنتيجة 3-2 في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2024-2025، حينما كان الفريق قد حسم لقب الدوري رسميًا.

وعانى كييزا في فترته الأولى بميرسيسايد من صعوبات بدنية وتأخر في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، ما أبعده عن حسابات الفريق لفترات طويلة.

ومع ذلك، نجح في ترك انطباع إيجابي خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها كبديل خلال الموسم الجاري، الأمر الذي أكسبه دعمًا ملحوظًا من جماهير أنفيلد.

وطالب أنصار ليفربول في أكثر من مناسبة بمنح اللاعب الإيطالي فرصة حقيقية في التشكيلة الأساسية، وهو ما تحقق أخيرًا أمام وولفرهامبتون، حيث يبدأ كييزا اللقاء ضمن الخط الأمامي إلى جانب فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي.

