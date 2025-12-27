المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

غياب صلاح يفتح الباب أمام كييزا لأول مشاركة أساسية مع ليفربول هذا الموسم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:43 م 27/12/2025 تعديل في 04:50 م
كييزا وصلاح

ككيزا ومحمد صلاح

حصل الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا على فرصته الأولى للمشاركة أساسيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، وذلك في مواجهة وولفرهامبتون واندررز على ملعب "أنفيلد"، مستفيدًا من غياب عدد من العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق.

كييزا يستفيد من غياب صلاح

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح كييزا فرصة البدء بعد غياب النجم المصري محمد صلاح لانشغاله بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب إصابة ألكسندر إيساك، وعدم اكتمال جاهزية كودي جاكبو، ما دفع المدرب للاعتماد على الجناح الإيطالي ضمن التشكيلة الأساسية.

ويعد هذا الظهور الأساسي الأول لكييزا في البريميرليج هذا الموسم، بعدما عانى اللاعب، القادم من فيورنتينا ويوفنتوس، من قلة المشاركات منذ انتقاله إلى ليفربول في الصيف الماضي.

وكانت مشاركته الأساسية الوحيدة سابقًا في الدوري خلال خسارة الريدز أمام برايتون بنتيجة 3-2 في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2024-2025، حينما كان الفريق قد حسم لقب الدوري رسميًا.

وعانى كييزا في فترته الأولى بميرسيسايد من صعوبات بدنية وتأخر في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، ما أبعده عن حسابات الفريق لفترات طويلة.

ومع ذلك، نجح في ترك انطباع إيجابي خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها كبديل خلال الموسم الجاري، الأمر الذي أكسبه دعمًا ملحوظًا من جماهير أنفيلد.

وطالب أنصار ليفربول في أكثر من مناسبة بمنح اللاعب الإيطالي فرصة حقيقية في التشكيلة الأساسية، وهو ما تحقق أخيرًا أمام وولفرهامبتون، حيث يبدأ كييزا اللقاء ضمن الخط الأمامي إلى جانب فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز فيديريكو كييزا وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg